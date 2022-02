नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में स्वच्छता की दिशा (Cleanliness campaign in himachal) में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में एक ओर जहां दयनीय स्थिति में पहुंच चुके पुराने सार्वजनिक शौचालयों को सुधारा जा रहा है, तो वहीं नए शौचालय भी बनाए जा रहे हैं. दरअसल इसी के तहत नाहन नगर परिषद (nahan municipal council Cleanliness campaign) ने शहर में स्वच्छता को लेकर एक और प्रयास किया है.

अब नाहन में नगर परिषद 4 ई-टॉयलेट (e toilet in nahan) बनाने जा रही है, जो कि न केवल हाइजेनिक होंगे, बल्कि इसमें पानी का भी कम प्रयोग होगा. साथ ही लोगों को स्वच्छ शौचालय की भी सुविधा मिलेगी. शहर के माल रोड पर भी नगर परिषद उच्च स्तरीय एक शौचालय का निर्माण पहले ही करवा चुकी है. नगर परिषद प्रशासन के अनुसार शहर में 4 ई-टॉयलेट के साथ शहर के अन्य खराब पड़े शौचालय भी सुंदर व स्वच्छ बनाए जाएंगे.

नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर (shyama pundir on cleanliness drive) ने बताया कि जल्द ही शहर में चार ई-टॉयलेट बनाए जाएंगे और साथ ही अन्य खस्ताहाल हो चुके शौचालय भी दुरुस्त किए जाएंगे. इससे लोगों को सुविधा मिलेगी. वहीं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने बताया कि इन हाईजेनिक शौचालयों के बनने से जहां शहर स्वच्छ होंगे, तो वहीं लोगों को उच्च स्तरीय सुविधा भी प्राप्त होगी.

क्या होता है ई-टॉयलेट?

ई-टॉयलेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य करने वाले शौचालय हैं. इसमें फ्लशिंग को संचालित करना सरल होता है. इसकी आंतरिक संरचना में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग क्राइबी शीट उपयोग किया गया है. इसमें कई अतिरिक्त इंटीग्रेटेड सिस्टम और सेंसर भी शामिल हैं.

