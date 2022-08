पूर्व सीएम शांता कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती

भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का वीरवार को स्वास्थ्य बिगड़ गया (Former CM Shanta Kumar hospitalized). जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया (Shanta Kumar Health Update) है.

सुंदरनगर में जीप और बुलेट में भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर मौत

जिला मंडी के सुंदरनगर के चंडीगढ़ -मनाली नेशनल हाईवे 21 पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया (Road Accident in Sundernagar) है. हादसे में एक जीप और बुलेट सवार की जबरदस्त टक्कर हो (Jeep and Bullet collided in Sundernagar) गई. जिससे दो परिवारों के इकलौते चिरागों की मौत हो गई .

Himachal apple season 2022, GST का लाभ या उपदान खातों में जमा होगा

हिमाचल प्रदेश के बागवानों (Himachal gardeners) के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वीरवार को मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की (Himachal Chief Secretary RD Dhiman) अध्यक्षता में वीरवार को बैठक हुई. इस दौरान बागवानों के हितों और सेब की फसल (Himachal apple season 2022) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

‘हर घर तिरंगा’ अभियान, भारता माता की जय नारों से गूंजा रामपुर

देशभर में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चल रहा (Azadi Ka Amrit Mahotsav in himachal) है. इसी के तहत वीरवार को जिला शिमला के रामपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों को 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया (Har Ghar Tiranga Campaign In Rampur) गया.

बिलासपुर में ‘चाय पर चर्चा’ रणधीर शर्मा के खिलाफ अपने ही लामबंद

बिलासपुर में भाजपा का ‘चाय पर चर्चा’ अभियान ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र (Shri Naina Devi Assembly Constituency) से टिकट को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के सामने दिक्कतें खड़ा करना शुरू कर दी है. करीब 400 कार्यकर्ताओं ने लामबंद होकर रणधीर शर्मा को टिकट नहीं देने की मांग की है.

Weather Update of Himachal: 7 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है.

Gold-Silver Rate: आज सोने और चांदी के दाम में कितना हुआ बदलाव, जानिए यहां

हिमाचल में सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी (Gold and Silver Price Today) गई. 22 कैरेट सोने के दाम 48,690 प्रति 10 ग्राम हैं. पिछले कल यह दाम 48, 340 थे. वहीं, 24 कैरेट सोने के दाम में भी तेजी रही .24 कैरेट सोने के दाम 51,120 प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह दाम 50,760 थे.चांदी के दाम में बढोतरी देखी गई. आज चांदी 632 रुपए प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह कीमत 630 रुपए थी.

50th Foundation Day of HPTDC: एचपीटीडीसी कर्मियों को सीएम जयराम ने दिया छठे वेतन आयोग का भरोसा

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 50वें स्थापना समारोह की अध्यक्षत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत (50th Foundation Day of HPTDC) राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. उन्होंने देश के प्रमुख शहरों में हिमाचल के दर्शनीय स्थलों के व्यापक प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि हिमाचल प्रदेश की ओर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके.

ओपीएस पर हिमाचल में गहमागहमी, क्या विधानसभा घेराव से पहले कोई तोड़ निकालेगी सरकार?

मानसून सत्र के दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 13 अगस्त को विधानसभा घेराव की कॉल दी हुई है. राज्य विधानसभा का मानसून सत्र दस अगस्त से शुरू हो रहा है. सत्र के पहले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है. उससे पहले जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार (Old Pension Scheme in Himachal Pradesh) ओपीएस को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी. पढ़ें पूरी खबर...

सोलन: चोरी करने से पहले ही चौथी मंजिल से गिर गया चोर, जांच में जुटी पुलिस

सोलन में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देने (Theft Cases in Solan) से पहले ही चोर चौथी मंजिल से गिर गया. चोर को काफी चोट लगी है. वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इस बारे में जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.