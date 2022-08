रामपुर: आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के तहत इस वर्ष देशभर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा (Har Ghar Tiranga Campaign) है. इस अभियान के माध्यम से यात्रा निकालकर 13 से 15 अगस्त के बीच सभी लोगों से घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. वहीं ,हिमाचल में भी इन दिनों शहरों और गांवों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. वीरवार रामपुर में आईटीबीपी की 19वीं बटालियन के जवानों ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली (Har Ghar Tiranga Campaign In Rampur) गई. जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ी संख्या में हिस्सा लिया.

आठ किमी पैदल चल किया जागरूक: आईटीबीपी 19वीं बटालियन के जवानों ने हर घर तिरंगा को लेकर रामपुर में विशाल जागरूकता रैली निकाली. कमांडेंट टी संजीत की अगुवाई में बटालियन के जवानों, स्कूली छात्रों,जनप्रतिनिधियों और महिला मंडलों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग (Azadi Ka Amrit Mahotsav in himachal) लिया. बटालियन के मुख्यालय बोंडा सराहन में सभी एकत्रित हुए. बोंडा से कठमी, घराट, घमसोट से करीब आठ किलोमीटर पैदल रैली निकाल लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया.

हर घर तिरंगा अभियान

भारत माता की जय नारों से गूंजा रामपुर: रैली के दौरान आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय लोगों, स्कूली छात्रों ने घरों, दुकानों और गाड़ी वालों को तिरंगे झंडे भी बांटे. विशाल रैली में भारत माता की जय और वन्दे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. रैली में केंद्रीय विद्यालय बोंडा सराहन, मिडिल स्कूल बोंडा, ग्राम पंचायत बोंडा सहित आधा दर्जन से ज्यादा महिला मंडलों के प्रधान और सदस्यों ने भाग लिया. रैली के बाद बटालियन के ऑडिटोरियम में कमांडेंट टी संजीत ने पंचायत ग्राम पंचायत बोंडा प्रधान रीना मेहता और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को आसपास के गांव में बांटने के लिए झंडे भेंट किए.

25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य: कमांडेंट टी संजीत ने सभागार में उपस्थित लोगों को बताया की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण (75th Independence Day) होने के अवसर पर हर घर तिरंगा के प्रोत्साहन के लिए ये अभियना चलाया जा रहा है. बता दें कि देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है.

