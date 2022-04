आसमान में देखी गई रहस्यमयी रोशनी सेटेलाइट थी, वैज्ञानिकों ने की पुष्टि: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शनिवार देर शाम को आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी थी. यह रहस्यमयी रोशनी कुछ और नहीं, बल्कि सेटेलाइट थी. वैज्ञानिकों ने आज रविवार को इसकी पुष्टि कर दी है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसके कुछ हिस्से मिले हैं. इस घटना के बाद से लोगों के मन में इस रोशनी को लेकर कई सवाल चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जलते हुए टुकड़े गिरे वह किसी के लिए भी चौंकाने वाला था. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

नेपाल पीएम शेर सिंह देउबा ने पत्नी संग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए: भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर सिंह देउबा रविवार सुबह विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे और यहां बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए. उनकी भव्य स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं. खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम की आगवानी की. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

पेट्रोल-डीजल के दाम 80 पैसे बढ़े, जानें आज का रेट: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रविवार को प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ा दी गईं, जिससे दो सप्ताह से भी कम वक्त में कीमतों में प्रति लीटर कुल आठ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 103.41 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 94.67 रुपये हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सीएम जयराम को लिखी चिट्ठी, जोगिन्द्रनगर बिजली घर को लेकर की ये अपील: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिख कर यह कहा है कि जोगिन्द्रनगर के बिजली घर (jogindernagar power plant) को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश लेने की कार्रवाई (shanta kumar urges cm jairam thakur) करे. ब्रिटिश सरकार ने यह भूमि मंडी रियासत से 1925 में 99 वर्ष की लीज डीड पर ली थी. यह लीज डीड 2024 में समाप्त हो रही है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

बालीचौकी के इस गांव में तेंदुए का आतंक, 12 बकरियों को बनाया शिकार: बालीचौकी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुकलाह में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है. गांव बड़ाबुनाड में शनिवार देर रात तेंदुए ने 12 बकरी (leopard killed 12 goat in balichowki) को अपना शिकार बनाया है. गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों में दहशत (terror of leopard in mandi) का माहौल पैदा कर दिया है. खासकर शाम के समय लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

'भारतीय संस्कृति से जुड़ी मान्यताओं एवं परम्पराओं को आगामी पीढ़ी तक ले जाना आवश्यक': शिमला के गेयटी थियेटर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय नव संवत्सर परम्परा उत्सव की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चैत्र मास का अपना अलग ही महत्व है और एक माह तक लोक गायक घर-घर जाकर पारम्परिक गीतों के माध्यम से चैत्र माह की बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी मान्यताओं एवं परम्पराओं का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, ताकि इन्हें आगामी पीढ़ी तक ले जाया जा सके. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

8 साल पहले बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था 4 साल का मासूम, अब आई न्याय की घड़ी: राजधानी शिमला में आठ साल पहले हुए एक जघन्य अपराध की घटना (Yug murder case of Shimla) में पीड़ित परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है. शिमला के युग हत्याकांड में 18 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होनी है. यह मामला जून 2014 का है, जब एक कारोबारी के चार साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसे बेदर्दी से मार दिया गया था. वहीं, वर्ष 2018 में शिमला की स्थानीय अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और मौत की सजा पर पुष्टिकरण के लिए मामला हाईकोर्ट में गया था. इसी मामले को लेकर अब हाईकोर्ट इसमें अंतिम सुनवाई करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

हिमाचल के शक्तिपीठों में साक्षात लक्ष्मी का बसेरा, संकट के समय जख्मों पर मदद का मरहम रखता है मां का दरबार: हिमाचल प्रदेश मां चिंतपूर्णी, मां नैना देवी, मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा और मां बज्रेश्वरी देवी की पावन भूमि है. इन सभी मंदिरों को मां लक्ष्मी का भी अटूट वरदान हासिल है. नवरात्र के समय देश और दुनिया से मां के भक्त दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा अनुसार सोना-चांदी तथा नकदी भेंट करते हैं. हिमाचल के मंदिरों में खरबों रुपए की संपत्ति है. मां चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के पास 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की एफडी है. इसके अलावा मंदिर के पास 1.98 क्विंटल से अधिक सोना है. हिमाचल के शक्तिपीठों सहित कुल 35 मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं. इन मंदिरों के पास बेशुमार संपत्ति है. ट्रस्ट के जरिए जनसेवा के कार्य भी होते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

हिमाचल में सैलानियों की आमद में इजाफा, पर्यटक कारोबारियों को मिली बड़ी राहत: हिमाचल प्रदेश में फिर से पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है. बीते दो साल में कोरोना के चलते प्रदेश में सब से ज्यादा पर्यटक कारोबार प्रभावित हुआ था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में भारी गिरावट के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ने लग गई है. मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. इस बार समय से पहले ही समर सीजन शुरू हो गया है. प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद समर सीजन शुरू होता है लेकिन मैदानों में पड़ रही गर्मी और कोरोना के मामले कम होने के चलते पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

'AAP' आए स्वागत है, लेकिन फिर से भाजपा बनाएगी सरकार और CM होंगे जयराम: हिमाचल सरकार में पावरफुल मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात कहने का हक है. चुनावी राजनीति में कोई भी कहीं भी सक्रिय हो सकता है. आम आदमी पार्टी का हिमाचल (Aam Aadmi Party in Himachal ) में स्वागत है, लेकिन यह तय है कि इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर फिर से मुख्यमंत्री होंगे. यहां पढ़ें पूरी खबरें...