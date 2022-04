मंडी: बालीचौकी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुकलाह में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है. गांव बड़ाबुनाड में शनिवार देर रात तेंदुए ने 12 बकरी (leopard killed 12 goat in balichowki) को अपना शिकार बनाया है. गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों में दहशत (terror of leopard in mandi) का माहौल पैदा कर दिया है. खासकर शाम के समय लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार गांव बड़ाबुनाड निवासी हेम राज के शेड में एक तेंदुए ने हमला कर 12 बकरियों को (leopard killed 12 goat in balichowki) मौत के घाट उतार दिया. हेमराज का घर शेड से दूर होने के कारण रात के समय उसे घटना का पता नहीं चल सका. घटना की जानकारी सुबह लगी. मौके पर मृत पड़ी हुई बकरियों को देखकर उसके होश उड़ गए.

हेमराज ने इस घटना की सूचना फॉरेस्ट गार्ड बीट बांदल और वेंटनरी डॉक्टर पंडोह और प्रधान ग्राम पंचायत कुकलाह को दी. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट गार्ड और वन चौकीदार मौके पर पंहुचे. उपप्रधान रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि हेमराज एक गरीब परिवार से है. इस घटना के कारण करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है. रूप सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है.

