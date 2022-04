शिमला: हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की वाइस चेयरमैन शुभरा जिन्टा (vice Chairman of youth congress media department) ने केंद्र और राज्य सरकार (shubhra zinta on central and jairam government) पर निशाना साधा है. शुभरा जिन्टा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ (shubhra zinta on kashmir files) गलत हुआ है, लेकिन इसपर राजनीति करना ठीक नहीं है. जनता को गुमराह किया जा रहा है.

वहीं, मंहगाई के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए शुभरा जिन्टा (shubhra zinta on inflation issue) ने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है. महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है. महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने की बात होनी चाहिए, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण है. हर दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान हैं.

रसोई गैस सिलेंडर के दाम हजार रुपये से ऊपर हो गया है. इसी महीने सीमेंट व सरिया के दामों में भी भारी वृद्धि की गई है. पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से ट्रक यूनियनों ने भी किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है. जिसका प्रभाव अब हर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. ये बहुत ही चिंताजनक है.

