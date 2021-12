शिमला: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तीन दिन बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 15 से 17 दिसंबर तक बारिश-बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 16 और 17 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी हो (Snowfall in Himachal) सकती है. पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट के बाद हिमाचल प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी.

बीते दिन हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल वादियों को निहारने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ रही है. मनाली सोलंग नाला में भी पर्यटक बर्फबारी (Tourists reach Manali Solang Nala) का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं. मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे. जिससे तापमान में भी (Weather update Himachal) गिरावट आई है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश सुबह और शाम के समय शीतलहर की चपेट में आ गया है.

हिमाचल की राजधानी शिमला में सैलानियों को इस बार क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी का दीदार (White Christmas in Shimla ) हो सकता है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि बर्फबारी (Snowfall in Himachal on Christmas ) तापमान पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि शिमला में 3 दिसंबर के आसपास शुरू हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद है. पिछले 30 सालों में सैलानी सिर्फ दो बार साल 1991 और साल 2016 में ही क्रिसमस पर बर्फबारी (White Christmas in Himachal) का आनंद उठा सके हैं.

बीते 30 सालों में केवल दो तीन बार ही बर्फबारी देखने को मिली है. बर्फबारी कम होने का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है. पहाड़ों पर बर्फबारी के स्पेल हर साल कम होते जा रहे हैं. प्रदेश में 15 नवंबर से विंटर सीजन शुरू हो गया और दिसंबर माह में यदि ठंड बढ़ती है तो बर्फबारी होने की उम्मीद है.

हालांकि, कई वर्षों से क्रिसमस पर बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों को निराश हो कर लौटना पड़ता है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी क्रिसमस पर बर्फबारी का इतंजार रहता है. बर्फबारी देखने के लिए कई बार पर्यटक न्यू ईयर तक यहीं रहते हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारियों की अच्छी आमदनी (famous tourist places in shimla) होती है. पर्यटन कारोबारियों को भी इस बार दिसंबर माह में अच्छी बर्फबारी होने की आस है. कोरोना के चलते पहले ही दो सालों से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. इस साल समर सीजन में ज्यादा पर्यटक नहीं आए हैं. ऐसे में विंटर सीजन में कारोबार (tourism business in winter season) बेहतर होने की उम्मीद है.

