शिमला: प्रतिभा सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शिमला के चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया (congratulation ceremony organized at Chaura Maidan) गया. समारोह में कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया और प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेताओं के एकजुट होने का दावा किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के कई करीबी नेताओं की अभिनंदन कार्यक्रम से दूरी बना ली, जोकि अब चर्चा का विषय बन गया है.

अभिनंदन समारोह में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी, पूर्व मंत्री व एआईसीसी सचिव सुधीर शर्मा, पूर्व विधायक डॉ. सुभाष मंगलेट और कांग्रेस सरकार में चेयरमैन रहे हरदीप सिंह बावा शामिल नहीं हुए, यह सभी नेता वीरभद्र सिंह के करीबी रहे (Many leaders not came in congratulation ceremony) हैं. कांग्रेस भले ही एकजुटता की बात कहते रहे लेकिन इन नेताओं के न आने के एक बार फिर साबित कर दिया कि पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं है.

अभिनंदन समारोह में मंच से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जीत का कारवां चल पड़ा है. जो इस कारवां में शामिल नहीं हुए हैं वह पीछे छूट गए हैं. सभी कार्यकर्ताओं को इस कारवां में शामिल होकर जीत सुनिश्चित करनी चाहिए. वहीं, प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जो नेता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं वो रूष्ट नहीं है. व्यस्तता के चलते वे रैली में नहीं पहुंच पाए. उन्होंने अपनी व्यवस्तता का कारण पहले बता (Pratibha Singh congratulation ceremony) दिया है.

वहीं जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी समारोह में न आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. सुबह वह आईजीएमसी अपना इलाज करवाने के लिए गई थी. डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिखे थे जिसके चलते काफी समय लगा. बाद में वह विधानसभा पहुंची वहां पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. वहीं अन्य नेता भी निजी कार्यक्रम होने के चलते समारोह में न आने की बात कर रहे हैं.

कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाने और संगठन में शामिल न करने को लेकर कुछ नेता नाराज चल रहे हैं. इन नेताओं को कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह नेता समारोह में नहीं पहुंचे. ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. आलाकमान ने कांग्रेस को एकजुट करने के लिए अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन कई नेता इससे नाराज हो गए हैं.



