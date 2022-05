शिमला: हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय राजभवन में पदभार (Pratibha Singh took over as Congress State President) संभाल लिया. इसके बाद चौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद करीब 3 बजे प्रतिभा सिंह कांग्रेस कार्यालय पहुंची. जहां पर राजीव शुक्ला सह प्रभारी संजय दत्त प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें कार्यभार सौंपा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री कुलदीप राठौर संयुक्त कार्यकारी अध्यक्षों को शॉल ओर टोपी पहना कर उन्हें सम्मानित किया.

इस दौरान कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर काम किया जाएगा. चौड़ा मैदान में एकजुटता का संदेश दिया है और आने वाले शिमला नगर निगम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत ( pratibha shigh on himachal assembly elections) दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और जो नेता आज रैली में शामिल नहीं हुए हैं, वो रूष्ट नहीं है व्यस्तता के चलते रैली में नहीं पहुंच पाए हैं.

कांग्रेस कार्यालय में प्रतिभा सिंह ने संभाला अध्यक्ष पद का कार्यभार. (वीडियो)

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में आगामी कार्यक्रम को लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसको लेकर सभी नेताओं से बैठकर चर्चा की जाएगी और रणनीति के तहत काम किया जाएगा और प्रदेश में नगर निगम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Elections 2022) को कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश कि जयराम सरकार से लोग नाखुश हैं. कर्मचारी बागवान किसान इस सरकार से दुखी हो गए हैं और और लोग भी मन बना चुके हैं कि इस सरकार को अब सत्ता से बाहर करना है.

प्रतिभा सिंह को मिठाई खिलाते हुए राजीव शुक्ला.

