शिमला: राजधानी शिमला में तेंदुओं का खौफ कम नहीं हो रहा है. आए दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में तेंदुआ नजर आ रहा है. वहीं, अब मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के पास तेंदुआ नजर (Leopard seen near CM residence Oakover) आया है. शुक्रवार को सुबह में एक महिला ने तेंदुए को ओक ओवर (woman saw leopard near oakover) के पास देखा. महिला सुबह जैसे ही अपने घर के बाहर निकली तो उसे झाड़ियों में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद महिला तुरंत वापस घर के अंदर भाग गई.

यदि महिला समय रहते नहीं भागती तो तेंदुआ हमला भी कर सकता था. इसके अलावा आस-पास के अन्य लोगों द्वारा भी उनके घरों के बाहर तेंदुआ देखा गया है. तेंदुआ नजर आने के बाद आस-पास के लोग में खौफ का माहौल बना हुआ है और प्रशासन से तेंदुआ पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं. लोगों ने वन विभाग को भी इसकी शिकायत की है.

वीडियो.



स्थानीय महिला नीमा ठाकुर और अनिता का कहना है कि देर रात घरों के बाहर अकसर तेंदुए की आवाज सुनाई देती है. अनिता ने कहा कि शुक्रवार सुबह साढ़े छह बजे जब वह घर के बाहर निकली तो घर के साथ की झाड़ियों में तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद वह तुरंत घर के अंदर भाग गई. उन्होंने कहा कि तेंदुआ नजर आने से अब उन्हें घर से बाहर निकलने में भी बेहद डर लग रहा है. उन्होंने कहा कि उनके बच्चे भी अब बाहर जाने से डर रहे हैं. अनिता ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने वन विभाग को शिकायत दी है और तेंदुए को जल्द से जल्द पड़कने की मांग की है.



बता दें शिमला शहर में कुछ दिन पूर्व ही डाउन डेल और कनलोग में तेंदुए ने बच्चों को अपना शिकार बनाया था. हालांकि वन विभाग द्वारा तेंदुए को पड़कने के लिए पिंजरे तो लगाए गए हैं, लेकिन शहर के अलग-अलग हिस्सों में तेंदुए (leopard terror in shimla) देखे जा रहे हैं. ऐसे में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, शीतलहर की चपेट में प्रदेश के कई हिस्से