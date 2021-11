शिमला: हिल्स क्वीन शिमला में पृथ्वीराज कपूर से लेकर अभिनय संसार के चमकते सितारे मनोहर सिंह ने जिस गेयटी थिएटर को अपनी कला से सींचा, वहीं पर शुक्रवार को भारत सहित दुनिया (internatuional Film Festival of Shimla) भर के सिने संसार का सृजन देखने को मिला. सोलह देशों के फिल्मकार अपने सृजन के साथ यहां पधारे हैं. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन मलयालम फिल्म ईवा का प्रदर्शन किया गया. आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों ओर पर्यटकों में भी उत्साह दिखाई दिया.

फेस्टिवल आयोजक पुष्प राज ठाकुर ने बताया कि गेयटी थिएटर में 7वां फिल्म फेस्टिवल (Film festival 2021) शुक्रवार से शुरू हुआ है, इसमें 58 फ़िल्म दिखाई जाएगी. उन्होंने कहा कि कंडा जेल में बंद कैदियों के लिए भी गेयटी थिएटर (Gaiety Theater Shimla) दिखाई जा रही है, ताकि कैदी मासिक तनाव से बाहर निकल सके. वहीं केरल से पहली बार शिमला आये निर्देशक सोहन लाल ने बताया कि वह पहली बार शिमला आए हैं और उनकी 2 फिल्म यहां चयनित हुई हैं.

उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई. गौरतलव है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (International Film Festival) ऑफ शिमला के सातवें संस्करण का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर, 2021 को गेयटी थियेटर में किया जा रहा है. इस फिल्म फेस्टिवल में 16 देशों की कुल 58 फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी.

जबकि भारत की अलग अलग प्रांतों की क्षेत्रीय फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी. फेस्टिवल में कंगना रनौत स्टारर फिल्म थलायवी (Kangana Ranaut film Thalaivi) के निर्देशक विजय सेलिब्रिटी गेस्ट की तौर पर आएंगे और दर्शकों से रूबरू होंगे. इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का आयोजन हिमालयन वेलोसिटी और भाषा, कला और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान किया जा रहा है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को समाज (Prisoners in jails of Himachal) से जोड़े के लिए शुरू की गई 'हर हाथ को काम की पहल' के तहत गेयटी थिएटर में कैदियों द्वारा जेल में तैयार किये गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी (Exhibition of Products made by prisoners) भी लगाई गई है. 4 दिवसीय इस प्रदर्शनी में जेलों में रह रहे कैदियों द्वारा बनाएं गए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं.

डीआईजी जेल सुनील कुमार चौधरी (DIG Jail Sunil Kumar Choudhary)ने कहा कि प्रदर्शनी का मकसद कैदियों को रोजगार देना है, ताकि वे सजा पूरी होने पर अपने आप को समाज में फिर से पुनर्स्थापित कर सके. इस प्रदर्शनी में सभी जिलों की जेलों में तेयार किये हुए विभिन्न प्रकार के बेकरी बिस्किट, चॉकलेट, बादाम, वुड व लोहे का फर्नीचर, कपड़े, सदरी, किचन सेट, महाराजा सोफा सहित कई वैरायटी लगाई गई हैं.

