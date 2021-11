कुल्लू : कुल्लू जिले में चालू वित्त वर्ष (current financial year) में मानसून के दौरान 4712.48 लाख रुपये का नुकसान आंका गया है. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू (Additional Deputy Commissioner Kullu) शिवम प्रताप सिंह ने अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल (Inter Ministerial Central Team) को कुल्लू दौरे के दौरान एक प्रस्तुति (Presentation) के माध्यम से दी.



अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि भारी वर्षा के कारण सर्वाधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) को हुआ है जो 2331 लाख रुपये है. इसी प्रकार जल शक्ति विभाग को 2092 लाख रुपये का नुकसान, बागवानी विभाग को 65 लाख, कृषि क्षेत्र में 17 लाख, विद्युत विभाग को 44 लाख और नगर परिषद कुल्लू को 60 लाख रुपये का नुकसान आंका गया है.



उन्होंने बताया कि भूस्खलन, बाढ़ व भारी वर्षा के कारण 12 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, 138 मकान आंशिक तौर पर जबकि 15 गौशालाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई. कुल 28 लाख रुपये की राहत राशि का आंकलन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि मानसून सीजन (monsoon season) के दौरान जिला में नदियों में बहने, डूबने और गिरने के कारण कुल 39 लोगों ने अपनी जान गवांई हैं और 39 मवेशियों की भी मौत भी हुई है. आपदा प्रबंधन के तहत कुल 11.14 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है.



वहीं, अंतर मंत्रालयी केंन्द्रीय टीम लीडर (Inter Ministerial Central Team Leader), वित्तीय सलाहकार रमनीश कुमार के नेतृत्व में जिला के भ्रमण पर थे. उनके साथ वित्त मंत्रलाय के व्यय विभाग (Expenditure Department of the Ministry of Finance) के उप निदेशक महेश कुमार, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के अधीक्षण अभियंता पंकज अग्रवाल और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Disaster Management Authority) के वरिष्ठ सलाहकर विवेक शर्मा भी मौजूद रहे.

