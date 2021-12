रामपुर बुशहर: रामपुर में बुशहर तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ (Bushahr Technical and Vocational Training Association) द्वारा एकीकृत शिक्षा खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता (Cultural Competition in Rampur) का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और कहा कि इस (Minister Ramlal Markanda in Rampur) तरह के आयोजनों से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी.

इस दौरान जनजातीय विकास, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि हिमाचल में कंप्यूटर सेंटर संचालकों की संख्या 7800 है, लेकिन (computer center operator in himachal) यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सरकारी स्तर पर कोई प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं है और न ही किसी बोर्ड से संबद्धता. ऐसे में वह शिमला जाते ही इस बारे में अधिकारियों से चर्चा कर कोई विकल्प खोजेंगे, ताकि कम्प्यूटर की शिक्षा लेने वाले युवाओं का भविष्य बेहतर हो.

ये भी पढ़ें : CM Jairam Thakur on Kuldeep Rathore: कुलदीप राठौर को हटाने के लिए दिल्ली में 10 लोग दे रहे धरना: जयराम ठाकुर

वहीं, उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के आरम्भ में रामपुर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए एक मेले का आयोजन (Employment Fair in Rampur) किया जाएगा. जिसमें उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर में स्थान उपलब्ध होते ही एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के समारोह में विघ्न न पड़े. मारकंडा ने कहा कि हिमाचल के नौजवानों को ड्रोन पायलट्स भी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.



ये भी पढ़ें : हरोली में सांसद खेल महाकुंभ का हुआ आगाज, प्रदेश की 2100 टीमें ले रहीं हिस्सा