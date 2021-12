मंडी: सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर (CM Jairam Thakur on Kuldeep Rathore) पर बड़ा जुबानी हमला किया है. कुलदीप राठौर द्वारा 27 दिसंबर को भाजपा सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल जश्न के दिन को काला दिवस मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें हटाने के लिए ही कांग्रेस के ही दस लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं.

हालात यह हैं कि कांग्रेस में किसी को हटाने तो किसी को बनाने के लिए पार्टी में ही धरना चल रहा है. सुंदरनगर में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों (CM Jairam Thakur on Kuldeep Rathore) से बातचीत में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कोरोना जैसे गंभीर दौर में भी अपनी ही पार्टी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

यह आरोप हम नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेताओं द्वारा चिट्ठियां और पत्र लिखकर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के धरने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है. भाजपा 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 4 वर्षां का कार्यकाल पूरे जश्न, जुनून और उर्जा के साथ मनाएगी और पूरी ताकत के साथ कार्य करते हुए 2022 में फिर से सत्ता पर काबिज होगी.

ओमिक्रोन वेरिएंट (CM Jairam Thakur on Omicron variant) को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोई भी ओमिक्रोन का मामला नहीं (No case of Omicron in Himachal) है. कुछ मामलों में रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है, उनका इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है जो चिंता का विषय है. पयर्टक क्रिसमस और नए साल के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं.

हालांकि उनके आने के लिए रोक नहीं है, लेकिन पयर्टक ( Himachal cm Jairam appeal to tourists) नियमों का पालन करें. सड़कों पर जश्न मनाने से परहेज करें. इसके लिए पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री की रैली में एक लाख लोगों की भीड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क पहनकर रैली में भाग लेंगे. कोरोना नियमों के तहत उनके बैठने में भी शारीरिक दूरी की पालना की जाएगी. हिमाचल प्रदेश के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को प्रदेश को 11 हजार 300 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे.

सिविल अस्पताल सुंदरनगर को दी ऑक्सीजन प्लांट की सौगात: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री केयर फंड की ओर से जारी राशि से सिविल अस्पताल सुंदरनगर को ऑक्सीजन प्लांट के रूप में एक बड़ी सौगात दी. 2 करोड़ 38 लाख की लागत से लगे इस ऑक्सीजन प्लांट में 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बनाई जाएगी और इसकी सप्लाई लगभग 60 बेडों तक पहुंचेगी. इसके लिए सुंदरनगर के विधायक व प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है.

