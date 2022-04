शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता (Congress National Spokesperson Kuldeep Singh Rathore ) बनाया गया है. जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है. शिमला में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना (Kuldeep Singh Rathore on bjp) साधते हुए कहा कि भाजपा आज लोकतंत्र पर हमला कर रही है. भाजपा की सरकारें बुलडोजर मकान पर नही बल्कि लोकतंत्र व सवैधानिक व्यवस्थाओं (serious allegation on BJP government) पर चल रहा है. लोकतंत्र के लिए नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा आज महंगाई बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लोगों की साम्प्रदायिक सद्भावना भड़काने का प्रयास कर रही है. धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है ताकि लोग मूलभूत समस्याओं को भूल जाये. वहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस का वंशवाद दिखाई दे रहा है अपना नहीं. पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है. जिसे देश भूल नहीं सकता है.

भाजपा सरकार पर कुलदीप राठौर का आरोप. (वीडियो)

कुलदीप राठौर ने भाजपा से पूछा कि भाजपा के एक भी नेता ने यदि देश के लिए कुर्बानी है तो देश की जनता को उसके बारे में बताए. इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी द्वारा राज्यों को वेट कम कर महंगाई से राहत देने के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं दे पा रही है और अब महंगाई का ठीकरा राज्यों पर छोड़ा जा रहा है.



ठियोग विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत: कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग से चुनावी समर (himachal assembly elections 2022) में उतरने के साफ संकेत दिए. उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो फैसला किया है वह बहुत सोच समझ कर किया है. मैं इसका पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं. हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की बात कही है, जो चुनावी समर में नहीं उतरेगा. ताकि वे पूरे चुनाव के दौरान संगठन को देख सकें. इससे भी साफ समझा जा सकता है कि मुझे अध्यक्ष पद से पद भार मुक्त किया गया है.

उन्होंने कहा कि हाईकमान जहां से आदेश करेंगी, वहां से चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार हूं. अपना गृह क्षेत्र सभी की प्राथमिकता रहती है. मेरी भी प्राथमिकता मूल रूप से ठियोग से ही रहेगी. लंबे समय से वहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चली हुई थी. शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इसके साफ संकेत दे दिए.

चुनावों में मेरी भूमिका रहेगी, हस्तक्षेप नहीं: कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस चुनावों को पूरी दम से लड़ेगी और पूरे दम से राज्य की सत्ता में द्वारा वापस लौटेगी . इन चुनावों में भी पूरी भूमिका रहेगी लेकिन किसी तरह का दखल नहीं रहेगा. जो भी भूमिका मुझे पार्टी हाईकमान या प्रदेश कांग्रेस की ओर से दी जाएगी. उस पर मैं बेहतर काम करने का हर संभव प्रयास करूंगा.

हाईकमान का सम्मान देने को जताया आभार: उन्होंने इस नियुक्ति के लिए सोनिया गांधी,केसी बेनुगोपाल व विशेष तौर पर राहुल गांधी का आभार प्रकट किया. प्रदेश अध्यक्ष पर नई नियुक्ति के 12 घंटों के भीतर उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है.

