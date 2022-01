शिमला: पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन में हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (new pay scales in himachal) के लिए सीएम जयराम ने बड़ी घोषणाएं (big decision of himachal government) की. इस दौरान सीएम ने पुलिस कॉन्स्टेबलों को भी तोहफा दिया, वहीं कांग्रेस ने इनको लेकर सवाल खड़े किए हैं और इसे चुनावी घोषणाएं न करके जल्द इसकी अधिसूचना जारी करे.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे और पुलिस जावनों ने मेस में खाना छोड़ दिया था. कांग्रेस नेताओं द्वारा पुलिस जवानों को उनका हल देने का समर्थन किया था और आज आखिरकार मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की घोषणा (congress leader naresh chauhan on cm jairam) की है, लेकिन ये चुनावी घोषणाएं न हों कर्मचारियों को जल्द उनके हक मिले इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाए.

वहीं, नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगे उठा रहे थे. पिछले चार सालों से भाजपा सरकार को कर्मचारियों की याद क्यों नहीं आई और अब चुनावी वर्ष में सरकार कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से उपचुनावों में लोगों ने भाजपा सरकार को सबक सिखाया था. वहीं, अब विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assemblt election 2022) में भी जनता भाजपा को सत्ता आए बाहर का रास्ता दिखाएगी.

ये भी पढ़ें: कर्मचारियों और पेंशनर्स को जयराम सरकार का तोहफा, उद्योग मंत्री ने की सीएम के फैसले की सराहना

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चुप क्यों हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है और लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके लिए ये सरकार कोई बात नहीं कर रही है. उन्होंने सरकार से रोजगार के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है. उन्होंने कहा कि आखिर हिमाचल में कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) काल में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: वीरता पुरस्कार: हिमाचल पुलिस के ये 5 अधिकारी, कर्मचारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित