ETV Bharat / state

मनाली में सियाल गांव में एक मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान - Fire breaks out in House at Manali

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 16, 2024, 3:30 PM IST

मनाली में सियाल गांव में एक मकान में लगी आग ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सियाल गांव में बीती रात एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. आग लगने के चलते प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है. जबकि एक करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मनाली पुलिस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह मकान प्रदीप कुमार और तेजेंद्र कुमार का था. अचानक बीती रात के समय मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलती ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया. वहीं, मकान में आग लगने की सूचना मिलने पर मनाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने आग लगने के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है. अग्निशमन विभाग के अधिकारी सरनपत बिष्ट ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारण 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है और करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है. अब पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मामले की जांच करने में जुट गई है. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. जिसके बाद रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी. ये भी पढ़ें: सरकाघाट में तेज रफ्तार टिप्पर ने युवक को रौंदा, शरीर के चिथड़े उड़े, खून से सड़क हुई लाल