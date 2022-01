शिमला: जिले में सड़क हादसे थमने का नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में मासूम लोगों की जान जा (road accident in himachal) रही है. अधिकतर सड़क हादसों की वजह सड़कों की खराब दशा व तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है. ताजा मामला जिला शिमला (Car Accident In Shimla) के चौपाल से सामने आया है. चौपाल के नेरवा में एक कार के खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई (Car Driver dies in chaupal) है. हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे नेरवा के नेवटी में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. कार में दो लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. कार सवार एक अन्य शख्स को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतक की पहचान राजेश(33 वर्ष) नेरवा, निवासी के तौर पर हुई है, जबकि घायल राकेश(39 वर्ष) को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी शिमला (SP Shimla on chaupal Accident) डॉ. मोनिका ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है. मामले कि जांच की जा रही है.

