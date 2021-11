शिमला: हिमाचल प्रदेश उपचुनाव(himachal pradesh by election) में चारों सीटों(by election on four seats) पर हार के बाद बीजेपी(bjp) को एक और झटका लगा है. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार(bjp state vice president kripal parmar) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कृपाल परमार(bjp state vice president kripal parmar) ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप(bjp state president suresh kashyap) को अपना इस्तीफा सौंपा है.

कृपाल परमार(bjp president suresh kashyap) ने कहा कि पार्टी में जलील किया जा रहा है. लंबे समय से सीनियर लोगों(senior party leader) को चिन्हित कर प्रताड़ित किया जा रहा है. परमार ने कहा कि संगठन की प्रताड़ना से अब घुटन महसूस हो रही थी. वहीं, पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप(bjp state president suresh kashyap) ने कहा है कि कृपाल परमार(bjp state vice president kripal parmar) का इस्तीफा अभी तक उन्हें नहीं मिला है.

परमार को पोस्ट

अपडेट जारी है.