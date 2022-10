'कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी बीजेपी में स्वागत, 15 अक्टूबर के बाद करेंगे टिकटों की घोषणा'

CM Jairam Thakur on Pratibha Singh: पर्यटन नगरी मनाली के हरिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के दो वर्किंग प्रेसिडेंट, एक वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट के अलावा विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी भाजपा (CM Jairam Thakur on Pratibha Singh) में आना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत है.

'विपक्षी दलों को भी आ गया समझ कि वो गलत रास्ते पर थे, BJP ही कर सकती है भारत का विकास'

शिमला में केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi in Shimla) ने कहा कि आज विपक्षी दल भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं जिनका वह स्वागत करती हैं. अगर आज विपक्षी दल को भी समझ आ गया है कि वो गलत रास्ते पर थे और अब वह भाजपा में शामिल होकर देश का विकास करना चाहते हैं तो वह जरूर भाजपा में आएं और इसके लिए उनका स्वागत है.

'टूटता जा रहा कांग्रेस का संगठन, हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट होना तय'

सोलन में आज शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया (Purshottam Guleria Press Conference in Solan) गया. इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और 15-20 सालों तक हिमाचल में कांग्रेस न आने की बात कही (Purshottam Guleria on Congress ).

सिर्फ महिला होने के नाते ही नहीं मिलता टिकट, चुनाव जीतने की क्षमता जरूरी: मीनाक्षी लेखी

केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिमला में प्रेसवार्ता (Meenakshi Lekhi press conference in Shimla) कर दावा किया की प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि भाजपा में सिर्फ महिला होने के नाते ही टिकट नहीं मिलता. चुनाव जीतने की क्षमता होना बेहद जरूरी है.

सीएम आवास के बाहर हंगामा, भीम आर्मी अध्यक्ष रवि कुमार सहित पंचर दुकान चलाने वाला हिरासत में

शिमला में आज सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास के बाहर उस समय हंगामा हो गया, जब पंचर की दुकान चलाने वाला सुदेश अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. उसका साथ हिमाचल भीम आर्मी अध्यक्ष रवि कुमार भी पहुंचे. जवानों ने दोनों को उठाकर गाड़ी में डालकर हिरासत में ले लिया. (CM Jairam official residence oak over )

मंडी में अग्निवीरों ने दिखाया दम, केंद्रीय रक्षा सचिव डॉ.अजय कुमार ने किया निरीक्षण

हिमाचल के जिला मंडी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही (Agniveer Recruitment Process in Mandi) है. जिसका आज केंद्रीय रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने निरीक्षण किया (Ajay Kumar Inspected Agniveer Recruitment Process) और भर्ती व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

लाहौल स्पीति में 'आप' को झटका, 1 हजार कार्यकर्ताओं ने कहा अलविदा

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 1000 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक त्यागपत्र दिया (1000 AAP workers gave resignation in Lahaul) है. दरअसल आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं. जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया.

शिमला में सेब से भरा ट्रक कार पर पलटा, 3 की मौत, सीएम जयराम ने जताया दुख

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के छराबड़ा में सड़क हादसा हुआ (Road Accident in Charabra) है. जहां एक सेब से भरा ट्रक कार पर पलट (Truck overturned on car in Charabra) गया. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है.

कुल्लू में दुर्गा माता मंदिर में चोरी करते CCTV कैमरे में कैद हुआ चोर

हिमाचल के जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में दुर्गा माता के मंदिर में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. चोर ने बाहर रखा दानपात्र चोरी कर (Theft in Kullu) लिया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल्लू पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोर ने वीरवार रात को चोरी की वारदात को अंजाम (Theft in Durga Mata Temple in kullu) दिया.

पीएम मोदी के दौरे के बाद फिर होगी कैबिनेट, कर्मचारियों की 12 मांगों पर फैसला संभव

हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कम से कम 2 बार और कैबिनेट मीटिंग होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर के दौरे के ठीक बाद 6 अक्टूबर को सरकार ने (Cabinet will be again after PM Modi visit) कैबिनेट मीटिंग बुलाई है.मंडी जिले के सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन में पिछले कल यानि शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि अभी 2-3 कैबिनेट की बैठकें होंगी. (Jairam cabinet on 6 October)

