सिरमौर: सिरमौर जिले में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. शुक्रवार की बात करें, तो जिला सिरमौर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं. जहां, पांवटा में बच्चों सहित 2 लोग कोरोना (Corona cases in sirmaur) संक्रमित पाए गए हैं. जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर से जांच के लिए 207 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 203 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 4 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.



कोरोना पॉजिटिव में 32 वर्षीय महिला गांव मत्लाना पराया, 8 वर्षीय बच्चा गांव डिंगर किनैर, 2 वर्षीय बच्चा वाई पॉइंट पांवटा साहिब तथा 36 वर्षीय महिला वाई पॉइंट पांवटा साहिब कोरोना पॉजिटिव (Children got corona positive in paonta) आए हैं. कोरोना ने एक बार फिल अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. वहीं, प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है. बता दें कि जिले में अभी एक्टिव केस 13 है.

प्रशासन ने लोगों से मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाकर (New corona cases detected in Paonta ) रखने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि केंद्र व प्रदेश (Omicron cases in Himachal) सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशानिर्देशों का सतर्कता के साथ सभी को पालन करना चाहिए, ताकि संक्रमण ज्यादा न फैले.

