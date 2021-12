शिमला: पर्यटन नगरी शिमला में हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक नया साल मनाने आते हैं, ऐसे में पुलिस ने इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए (New Year Celebration in Shimla) हैं. रिज व माल रोड पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. रिज मैदान पर पुलिस खाकी व सादे लिवास में तैनात है.

वहीं, 4 बटालियन नए साल के जश्न के लिए रिजर्व रखी (Police security for New year) गयी है. जो सभी जगह तैनात रहेंगे और शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे. पुलिस शोघी बैरियर पर भी नजर बनाएं हुए है और शोघी बैरियर पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. यही नहीं, पुलिस कोरोना नियमों के पालन के (Snowfall in shimla) लिए भी लोगों को आगाह कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चलान भी किए जा रहे हैं.

वीडियो.

वहीं, न्यू इयर को लेकर शहर (Parking space for vehicles Shimla) के 5 प्रतिबंधित मार्ग भी खोल दिए गए हैं. अब पर्यटक इन जगहों पर (New Year in Shimla) गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं. बता दें कि न्यू ईयर को लेकर शहर में भारी मात्रा में गाड़ियां (tourist crowd in shimla) प्रवेश करती है. ऐसे में यातायात व्यवस्था (Tourist places in shimla) को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित मार्गों को खोल दिया है.

पर्यटक ताराहाॅल स्कूल मैदान, बीसीएस के साथ खुली जगह, राजभवन से रामचंद्रा चाैक, चाैड़ा एवालाॅज हाॅस्टल तक, 103 टनल से आर्मी चेक पाेस्ट और एजी चाैक से विधानसभा तक अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर शिमला पुलिस ने शहर को 5 सेक्टर में बांटा है, जहां हर वक्त पुलिस तैनात (New year celebration timing in shimla) रहेगी.

पुलिस ने संजौली, ढली, कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा, बल्देयां और भट्ठाकुफर को सेक्टर 1, संजौली बाईपास, आइजीएमसी, लक्कड़ बाजार, विक्ट्री टनल, कैथू, भराड़ी, लांगवुड, चौड़ा मैदान, एजी आफिस और अनाडेल से लेकर एचपीयू तक के क्षेत्र को सेक्टर 2, टूटीकंडी बाईपास, एनएच रोड वाया आइएसबीटी, शोघी, चक्कर, बालूगंज, टुटू, जतोग, नाभा क्षेत्र को सेक्टर 3 में रखा है.

इसके अलावा डीसी ऑफिस, विक्ट्री टनल, कार्ट रोड छोटा शिमला, ओकओवर, राजभवन, बैनमोर, यूएस क्लब, रिज, जोधा निवास, हाॅली लॉज, जाखू, रिचमांउट, रामचंद्र चौक, केएनएच और हाईकोर्ट का एरिया को सेक्टर 4, सचिवालय, छोटा शिमला, नवबहार , ब्राकहास्ट, मैहली, कसुम्पटी और पंथाघाटी को सेक्टर 5 में रखा गया है.

ये भी पढ़ें: आईजीएमसी रेजीडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल खत्म, मरीजों को अब नहीं होगी परेशानी