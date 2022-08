पांवटा साहिब: नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन (Landslide on National Highway 707) हो गया. जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई. जानकारी के मुताबिक पांवटा -शिलाई (landslide in paonta sahib) नेशनल हाईवे सड़क पर टिंबी के पास अचानक पहाड़ी दरक कर सड़क पर गिर गई. रात को हुए भूस्खलन के चलते आवाजाही पूरी तरह से अभी तक बंद है. इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.

सड़क खुलने में समय लगेगा: जानकारी मुताबिक भूस्खलन सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ. लोगों ने बताया रात से ही बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लगी है. वहीं, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर सड़क का डबल लाइन का काम कर रही कंपनी की एक मशीन से सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने मलबा उनके खेतों के आसपास डालने से मना कर दिया है, जिसके चलते रोड की बहाली में समय लग सकता है.वहीं, लोगों की प्रशासन से मांग है कि रोड को जल्द बहाल किया जाए.सड़क बनाने का काम जो कंपनियां कर रही हैं. उनपर नकेल लगाई जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.

भूस्खलन से रोज नुकसान: बता दें कि बारिश के चलते लगातार हिमाचल में भूस्खलन (landslide in himachal ) होने से काफी नुकसान हो रहा है. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Center Shimla) शिमला ने 19 अगस्त तक (Bad weather in Himachal till August 19) मौसम खराब रहने की बात कही है. आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं ज्यादा तो कहीं तेज बारिश (rain in himachal )हो रही है.

