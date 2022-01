नाहन: जिला मुख्यालय नाहन स्थित शहीद स्मारक के समीप शराब के ठेके का विरोध (protest against liquor shop in sirmour) किया जा रहा है. बुधवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने संबंधित ठेके का विरोध जताते हुए अपना रोष प्रकट किया. ठेके के विरोध में कार्यकर्ताओं (protest in nahan) ने जमकर नारेबाजी भी की. साथ ही शहीद स्मारक, मंदिर व पुस्तकालय सहित सरकारी कार्यालयों के समीप स्थित इस ठेके को जल्द से जल्द हटाने की मांग जिला प्रशासन की है.

वहीं, जल्द इस दिशा में उचित कदम न उठाए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है. हिंदू जागरण मंच के प्रांत सचिव मानव शर्मा (manav sharma on liquor shop) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ जहां सरकार शहीदों के मान सम्मान की बातें करती हैं, तो वहीं नाहन में शहीद स्मारक के ठीक साथ शराब का ठेका खोला गया है, जिससे न केवल शहीदों का अपमान हो रहा है, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है.

मानव शर्मा ने कहा कि ठेके से कुछ ही दूरी पर हनुमान मंदिर भी है. यही नहीं शहीद स्मारक के समीप महिमा पुस्तकालय भी है. ऐसे में ठेके के चलते यहां माहौल खराब हो रहा है. मानव शर्मा ने कहा कि इतना ही नहीं डीसी कार्यालय भी नजदीक ही है. ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि यहां से तुरंत ठेका स्थानांतरित किया जाए. अन्यथा हिंदू जागरण मंच आंदोलन करने को मजबूर होगा.

