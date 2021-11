नाहन: सिरमौर जिला के लिए (Sirmour District) एक बड़ी खबर है. केंद्र सरकार (Center government) ने औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब (Industrial Area Kala Amb) में बनने वाले ईएसआई अस्पताल (ESI Hospital) के लिए 96 करोड़ रुपये की राशि को (96 crores has been approved) मंजूर दे दी है. मंगलवार को नाहन से भाजपा विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने (BJP MLA from Nahan Dr. Rajiv Bindal) पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि नाहन विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र कालांब में बनने वाले ईएसआई अस्पताल के लिए 96.17 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वीकृत कर दी है.

राजीव बिंदल ने बताया कि प्रथम चरण में इस अस्पताल में 30 बिस्तर होंगे, जिसके बाद इस अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तरों की कर दी जाएगी. बिंदल ने बताया कि इस अस्पताल के बनने से क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि कालाअंब में ईएसआई अस्पताल (ESI hospital in Kala Amb) की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है.

उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल के लिए 16.11 बीघा भूमि प्रदेश सरकार ने प्रदान की है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल का निर्माण ( construction work of the hospital) कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया है. उन्होंने ईएसआई अस्पताल के लिए धन राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (Jagat Prakash Nadda ) और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) का आभार प्रकट किया है.

