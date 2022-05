पांवटा साहिब: सिरमौर के पांवटा साहिब में सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणियां करने वाले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नसीम नाज को पार्टी ने सदस्यता से मुक्त (BJP expelled Naseem Naaz) कर दिया है. बता दें कि मंगलवार को सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी. इसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पांवटा के अध्यक्ष नसीम नाज और अरमान मलिक का नाम सामने आया था.

रात तक होता रहा विरोध: मामला सामने आने के बाद मंगलवार दोपहर में इसको लेकर लोगों ने माजरा थाने में शिकायत कर विरोध जताया. जब दोनों आरोपियों को देर शाम थाने लाया गया तो लोगों का विरोध तेज हो गया. विरोध मंगलवार देर रात तक जारी रहा. विधायक डॉ. राजवी बिंदल सहित उपायुक्त आर. के गौतम और एसपी उमापति जम्वाल ने दोनों पक्षों से माहौल को शांत बनाए रखने का आग्रह किया.माहौल नहीं बिगड़े इसके लिए नाहन और पांवटा से भी पुलिस बल मंगाया गया.

शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मामला.

माहौल अभी शांत:डीसी सिरमौर आरके गौतम और पुलिस कप्तान उमापति जम्वाल ने बताया कि माहौल अब शांत है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल मौके पर एएसपी बबीता राणा को तैनात किया गया है. लोगों से आग्रह किया गया है कि माहौल को शांत बनाए रखे और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दे.

यह है मामला: विभिन्न संगठनों ने शिकायत में पांवटा थाना प्रभारी अशोक चौहान को बताया कि सोशल मीडिया पर की जा रही (indecent comments on Shivling on social media) अभद्र टिप्पणियां धार्मिक आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है. उन्होंने शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने वालों में पांवटा साहिब BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नसीम नाज भी शामिल (FIR on Naseem Naaz) हैं. इसके अलावा अरमान मलिक जोकि मिश्रवाला के नजदीक का रहने वाला है.

