वर्क वीजा के नाम पर धोखाधड़ी, UAE में फंसे हमीरपुर के दो युवक, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार

जिला हमीरपुर से वर्क वीजा के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया (Work visa Fraud in Hamirpur) है. जहां दो युवकों को एजेंट द्वारा वर्क वीजा के नाम टूरिस्ट वीजा लगाकर विदेश भेजा गया. वहीं दोनों युवक अब यूएई की राजधानी अबू धाबी में फंस गए (Hamirpur Youth trapped in UAE) है. ऐसे में युवकों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

शिमला साईं मंदिर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब और यूपी से पकड़ा गया बदमाशों को

शिमला के साईं मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया (Arrest in Sai temple theft case) है. पुलिस ने पंजाब और यूपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांदी का मुकुट बरामद किया है. आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस और राज उगलवाने की कोशिश कर रही ,ताकि और वारदातों का खुलासा किया जा सके.

SOLAN CAR PARKING CASE: क्वालिटी का काम नहीं होने पर विजिलेंस ने दर्ज की FIR, इन पर हुआ मामला दर्ज

सोलन में दुर्गा क्लब के नीचे कार पार्किंग में क्वालिटी का (Solan car parking case) काम नहीं होने पर विजिलेंस ने FIR दर्ज की है. जानकारी के मुताबिक साल 2020 में इसको लेकर भाजपा के मनोनीत पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी. अब विजिलेंस ने तत्कालीन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, 16 जुलाई तक येलो अलर्ट

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है.

नारेबाजी करते समर्थकों की भीड़ में फंसीं प्रतिभा सिंह के लिए सुक्खू ने बनाया रास्ता, टिकट आवंटन पर अग्निहोत्री के भी बदले सुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. हालांकि मंगलवार को हमीरपुर में कांग्रेस की रैली समर्थकों के नारेबाजी और समर्थकों के टकराव की पुरानी रीत हमेशा की तरह इस बार देखने को मिली. सुक्खू के समर्थक मंच के ठीक आगे खड़े होकर 'जय सुक्खू तय सुक्खू' के नारे लगा रहे थे. वहीं, पीछे से मंच की ओर बढ़ रही प्रतिभा सिंह को रास्ता नहीं मिल पाया.

Bike Accident in Hamirpur: हमीरपुर में बाइक दुर्घटना, मोहीं के 18 साल के युवक की मौत

नेशनल हाइवे-103 पर मंगलवार दोपहर बाद दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है. हादसे के बाद आस पास के लोग मौके पर पहुंचे. हादसा तेज (bike accident in hamirpur) रफ्तार के कारण हुआ बताया जा रहा है. वहीं, सूत्रों की मानें तो युवक अपने किसी दोस्त की बाइक चला रहा था. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

हमीरपुर में कांग्रेस की रैली: मुकेश अग्निहोत्री का तंज- सच में रिवाज बदल रहा, सरकार बदलने से पहले साथ छोड़ रहे अधिकारी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में मंगलवार को धूमल-अनुराग के जिले में कांग्रेस की चुनावी शंखनाद में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) और हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला.

सुकेती खड्ड में कूदा नशे में धुत प्रवासी मजदूर, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

मंडी जिले के बीचोबीच बहने वाली सुकेती खड्ड में ड़डौर के समीप एक प्रवासी मजदूर नदी में कूद (Migrant laborer jumped into the river in Mandi ) गया. बताया जा रहा है कि नदी में कूदा प्रवासी मजदूर नशे में धुत था जिस कारण उसने नदी में कूदने जैसा सख्त कदम उठा लिया. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों को तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला.

नगर निगम शिमला के 5 वार्ड में पुनर्सीमांकन पर हाईकोर्ट की रोक, जारी किया अंतरिम आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पांच वार्डों के पुनर्सीमांकन पर रोक लगा दी (Himachal HC stayed the re-demarcation of five wards) हैं. इस मामले में न्यायालय ने 16 अगस्त तक राज्य सरकार, मंडलीय आयुक्त, उपायुक्त शिमला व राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर...

