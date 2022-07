मंडी/सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में बारिश (Heavy rain in himachal pradesh) अपना लगातार कहर बरपा रही है एक ओर जहां बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की खुद की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ रही है. ताजा मामले में मंगलवार सुबह मंडी जिले के बीचोबीच बहने वाली सुकेती खड्ड में डडौर के समीप एक प्रवासी मजदूर नदी में कूद (Migrant laborer jumped into the river in Mandi ) गया. जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला.

वहीं, प्रवासी मजदूर को नदी में फंसता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और नदी के ऊपर से गुजरने वाले पुल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. बताया जा रहा है कि नदी में कूदा प्रवासी मजदूर नशे में धुत था जिस कारण उसने नदी में कूदने जैसा सख्त कदम उठा लिया. बता दें कि मंडी जिले में इन दिनों रुक-रुक कर लगातार बारिश हो रही है जिस कारण देर रात हुई बारिश के कारण सुकेती खड्ड अपने पूरे उफान पर है.

उधर, उपमंडल अधिकारी बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि नशे में धुत प्रवासी मजदूर की सुकेती खड्ड में फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू कर लिया गया है. उन्होंने कहां कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश (Heavy rain in himachal) के कारण नदी नाले उफान पर हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे नदी-नालों के समीप ना जाएं साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे उनके नंबरों सहित जिला प्रशासन के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

