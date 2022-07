हमीरपुर: जिद्द थी पांच साल में हवाई अड्डा क्यों नहीं बनाया. सरकार के अंतिम चरण में पहुंच अब जिद्द के बयान दिए जा रहे है. पांच साल बीतने को हैं और अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आने वाली है. कांग्रेस ही हवाई अड्डा, रेलवे लाइन प्रदेश में बनाएगी. हवाई अड्डे बनाना और रेलवे पट्टियां बिछाना भाजपा के बस की बात नहीं है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर में वर्तमान भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए यह बयान दिया है.

बता दें कि पिछले दिन ही सीएम जयराम ठाकुर (CM jairam thakur on Balh Airport Mandi) ने यह बयान दिया था कि मंडी का हवाई अड्डा बनाना उनकी जिद्द है और यह बनकर रहेगा. जिद्द से शिवधाम बना है और कई विकाय कार्य हुए हैं और हवाई अड्डे की जिद्द भी पूरी होगी. सीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह कार्य करना भाजपा के बस का रोग नहीं (Pratibha Singh on Mandi Airport) है. मंगलवार को हमीरपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन (congress party workers conference in Hamirpur) का आयोजन किया गया था. इस सम्मेलन के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पुलिस भर्ती पेपर लीक बहुत बड़ा कांड है. प्रदेश सरकार इसपर पर्दा डालने का कार्य कर रही है. इस कांड में प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी और भाजपा नेता शामिल है.

प्रतिभा सिंह ने कहा कि (Pratibha Singh in Hamirpur) सीबीआई मामले में जांच न करे यह प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम के कांग्रेस में शामिल होने का प्रतिभा सिंह ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि उनके आने आने कांग्रेस परिवार और मजबूत होगा. उनका कांग्रेस में शामिल होता देख कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल होंगे. गौरतलब है कि मंगलवार को हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्ग्ज नेता शामिल हुए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सह प्रभारी गुरकीरत कोटली और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा के साथ कई नेता मौजूद रहे.

