सोशल मीडिया के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी, डॉ. सिकंदर से सुनिए भाजपा की रणनीति

Rajya Sabha MP Sikander Kumar: हिमाचल भाजपा सोशल मीडिया के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी में है. विजन डॉक्यूमेंट कमेटी के मुखिया और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि किस तरह भाजपा प्रदेश के कोने-कोने में पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां विभिन्न डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर लोगों की मांगों से जुड़े सुझाव भी लिए जाएंगे.

पेड़ गिरने से कैथू-अनाडेल सड़क धंसी, बिजली ट्रांसफॉर्मर और पेयजल पाइप भी टूटी, नागरिक सभा ने चेतावनी

शिमला नागरिक सभा की कैथू इकाई ने कैथू-अनाडेल सड़क के जगह-जगह टूटने (Kaithu Annadale Road Broken) पर कड़ा संज्ञान लिया है. सभा ने नगर निगम से सड़क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है. बता दें कि शिमला के कैथू-अनाडेल सड़क के साथ एक पेड़ नीचे जा गिरा जिसके चलते सड़क धंस गई है. वहीं, बिजली का ट्रांसफॉर्मर भी टूट कर गिर चुका है.

Ravinder murder case in Una: संदेह के आधार पर हिरासत में लिए 2 लोग, पूछताछ जारी

हरोली उपमंडल के तहत पड़ते दुलैहड़ गांव में सोमवार शाम हुए गोली कांड मामले की (Ravinder murder case in Una) जांच में जुटी पुलिस ने 2 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. गोली कांड के बाद जिला पुलिस द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संभावित ठिकानों पर भेजा है. वहीं, पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव से 8 लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद 2 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है.

Kullu: शरारती तत्वों ने बस अड्डे में खड़ी दो बाइक और एक वैन को लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के पीणी में बीती रात के समय शरारती तत्वों के द्वारा एक वैन व 2 मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने कुल्लू पुलिस से मांग रखी कि यह शरारती तत्वों के (3 vehicles burnt in Kullu) द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें.

पराला फल मंडी में गत्ते के नीचे बिक रहा सेब, व्यापारी बोले- इससे बागवानों को मिलता है बढ़िया दाम

ईटीवी भारत ने पराला फल मंडी का दौरा किया. यहां देखा गया कि नियमों व कानूनों को ठेंगा दिखाकर सेब बेचा जा रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं है. यहां सरेआम गत्ते के नीचे सेब बेचा जा रहा है. हमारी टीम को देखकर भी कुछ एक व्यापारियों ने बोली बंद कर दी तो कुछ धमकाने पर भी आ गए. पढ़ें पूरी खबर..

Brinder Singh Dhillon PC in Shimla: भाजपा की B टीम है आम आदमी पार्टी, हिमाचल के लोग न खाएं धोखा

पंजाब युवा कांग्रेस ने (Punjab Youth Congress) शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंच कर आम आदमी पार्टी पर निशाना (Brinder Singh Dhillon Target AAP) साधा है. पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि आज आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी के झांसे में न आएं और अपनी वोट खराब न करें.

5 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, एक हजार जवान, 150 CCTV कैमरों से होगी चप्पे-चप्पे की निगरानी

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra Festival) दो साल के बाद इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा. पांच से 11 अक्टूबर तक चलने वाले दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है. उत्सव में किसी तरह की कोई अप्रिया घटना न घटे इसको लेकर इस बार जिला प्रशासन की ओर से विशेष रणनीति तैयार की जा रही है. इस बार एक हजार जवान और 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी. दशहरा उत्सव में इस बार 332 देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया है.

हिमाचल में एक बार फिर भाजयुमो के माध्यम से बनेगी बीजेपी की सरकार: अमित ठाकुर

मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा विजय संकल्प रैली को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के कहा कि युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी (bjym pc in mandi) की सरकार बनेगी.

सोलन में फिर कुल्लू से आई अनार की पेटियों में मिली नोटों की कतरन, नासिक और दिल्ली की पेटियों में नहीं

पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में अनार के डिब्बे से 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की कतरन मिलने का मामला थम नहीं रहा है. (Note clippings found in pomegranate boxes in Solan) मंगलवार को फिर कुल्लू से सोलन आ रही अनार की पेटियों में (Indian currency clipping found in fruit box) नोटों की कतरने मिली. पुलिस ने कब्जे में लेकर फोरेंसिक लैब जुन्गा भेज (Forensic Lab Junga) दिया. हालांकि पैकिंग मैटेरियल असली नोट के हैं या नकली नोट के इसकी पुष्टि नहीं हुई है. (Indian currency clippings found in himachal) है.

ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ता हत्या मामला, अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा

(Una Congress worker murder case in Una) हरोली उपमंडल के दुलैहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आज पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सिस्टम पर सवाल खड़ा ( Congress protest in Una) किया. उन्होने कहा कि शव को टांडा मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए भेजना था तो उसकी जानकारी रात को दी जाना चाहिए थी.

ये भी पढ़ें- Infosys ने Moonlighting करने वाले कर्मचारियों को दी चेतावनी, खतरे में पड़ सकती है नौकरी