ऊना : (Una Congress worker murder case in Una) हरोली उपमंडल के दुलैहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आज पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सिस्टम पर सवाल खड़ा ( Congress protest in Una) किया. उन्होने कहा कि शव को टांडा मेडिकल पोस्टमार्टम के (Protest in Una Hospital) लिए भेजना था तो उसकी जानकारी रात को दी जाना चाहिए थी.

हत्याकांड के बाद प्रदर्शन: मंगलवार सुबह रीजनल अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर उस समय प्रदर्शन किया गया जब चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शव का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में कराने की बात कही. ग्रामीणों का कहना था कि यदि शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजना था तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रात को ही सारी बातों का साफ करना था. इससे पोस्टमार्टम के बाद अभी तक अंतिम संस्कार हो जाता.

नारेबाजी कर जताया विरोध: इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप, पूर्व विधायक राकेश कालिया, प्रदेश कांग्रेस के सचिव देसराज मोदगिल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह, सहित मृतक रविंद्र कुमार के गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में मौजूद रहकर नारेबाजी कर यहीं पोस्टमार्टम कराने की मांग की.

यह है मामला: जिला ऊना के हरोली उपमंडल के दुलैहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात में कांग्रेस कार्यकर्ता का भतीजा भी घायल हुआ. पुलिस की टीमें पंजाब व हिमाचल में दबिश दे रही हैं. जानकारी के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता दुलैहड़ निवासी रविंद्र कुमार सेठी स्टेडियम में मौजूद था. इसी बीच अचानक वाहन सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर दो गोलियां दाग दीं. एक गोली रविंद्र के सीने में जा लगी.

भतीजे ने पत्थरों से हमला किया: रविंद्र के साथ खड़े उनके भतीजे केशव ने हमलावरों पर पत्थरों से हमला किया. जवाब में हमलावरों ने भी उस पर किसी (congress worker shot dead in Una) चीज से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. लोगों ने रविंद्र और केशव को दुलैहड़ अस्पताल पहुंचाया. यहां से रविंद्र को क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. केशव का उपचार दुलैहड़ अस्पताल में ही चल रहा है.