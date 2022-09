भीम आर्मी ने मंडी रैली में भगवान हनुमान का मजाक उड़ाने के लगाए आरोप, सीएम से माफी मांगने की मांग

Bhim Army on Mandi Rally: मंडी में हुई भाजपा युवा मोर्चा की रैली में एक व्यक्ति द्वारा भगवान हनुमान का वेश धारण करने पर विवाद खड़ा हो गया है और भगवान हनुमान का मजाक उड़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं. भीम आर्मी एकता मिशन हिमाचल अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा की संकल्प रैली में भगवान हनुमान का खुलेआम मजाक उड़ाया गया. रैली में हनुमान का रूप धारण करने वाले व्यक्ति ने गदा और सिर पर कमल के फूल लगाए थे और हनुमान का सीना चीरकर पीएम मोदी को दिखाया गया था. जोकि भगवान राम और हनुमान का अपमान है.

धर्मशाला में राष्ट्रीय कानूनी सेवा शिविर का आयोजन, खराब मौमस के चलते नहीं पहुंचे लॉ मिनिस्टर रिजिजू और CJI

धर्मशाला में आज राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शिमला व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कांगड़ा की ओर से पुलिस मैदान धर्मशाला में कानूनी सेवा शिविर यानी मेगा लीगल सर्विस कैंप (Mega Legal Service Camp in Dharamshala) का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेसी परेशान न हों फिर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर जिले में होगा कार्यक्रम: धूमल

हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू (Former CM Dhumal on Congress) होते हुए धूमल कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया है. धूमल ने कहा कि मौसम को किसी की रैली में बिगड़ सकता है. दरअसल मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रविवार को टौणी देवी में पहुंचे थे. उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना. इस अवसर पर सैंकड़ों लोग प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए उपस्थित थे.

पांवटा साहिब: ट्रक चालक से 3 किलो से ज्यादा भुक्की बरामद, गिरफ्तार

Bhukki recovered in Paonta Sahib: सिरमौर के पांवटा उपमंडल के मिश्रवाला में माजरा पुलिस टीम ने 3.336 किलोग्राम भुक्की के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वहीं, शनिवार को आरोपी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी को सोमवार तक 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है.

Shardiya Navratri 2022: जाने कैसे करें नवरात्रि में कलश स्थापना? शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

26 सितंबर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है. नवरात्रि में कलश स्थापना का काफी महत्व है. ऐसे में कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है और इसको लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए क्या सामग्री चाहिए. आइये जानते हैं...

Shardiya Navratri 2022: शिमला में नवरात्रि के लिए सजने लगे मंदिर, कालीबाड़ी में होगी विशेष पूजा

26 सितंबर यानी सोमवार से शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत (Shardiya Navratri 2022) हो रही है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों को सजाने का कार्य शुरू हो गया है. शिमला स्थित कालबाड़ी मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि 2022 को लेकर भी तैयारिया शुरू हो गई हैं. दो साल बाद नवरात्रि पर मंदिर में फिर से विशेष पूजा की (Shardiya Navratri In Kalibari Temple)जाएगी.

Heavy Rain in Himachal: हिमाचल के इन 5 जिलों में बाढ़ को लेकर Red Alert, भारी बारिश से सावधान रहें लोग

Rain in Himachal: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लाहौल स्पिति को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पांच जिलों में शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिला में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

सावधान! गिरि जटोन डैम के खोल दिए गए 6 गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार सुबह सिरमौर के श्री रेणुका जी के गिरि जटोन डैम के 6 गेट सुबह 06:30 बजे खोल दिए (Six Gates Of Jaton Dam Opened In Sirmaur) गए. ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

हिमाचल में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, अस्थिर सरकारों ने देश के विकास पर लगाया ब्रेक, 8 साल में बदली है रवायत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित भाजयुमो की रैली को वर्चुअली संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक दिया और दावा किया कि यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी इस बार बीजेपी की सरकार रिपीट होगी.

BJP में ही रहेंगे अनिल शर्मा, परिवार के साथ पार्टी में रहने का लिया फैसला

काफी समय से हिमाचल की राजनीति में चर्चा चल रही थी और संशय बना हुआ था कि अनिल शर्मा क्या भाजपा में ही रहेंगे या फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे. लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. बता दें कि अनिल शर्मा ने भाजपा में ही रहने का (Anil Sharma will stay in BJP) फैसला लिया है.