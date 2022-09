सोलन में फिर कुल्लू से आई अनार की पेटियों में मिली नोटों की कतरन, नासिक और दिल्ली की पेटियों में नहीं

पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में अनार के डिब्बे से 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की कतरन मिलने का मामला थम नहीं रहा है. (Note clippings found in pomegranate boxes in Solan) मंगलवार को फिर कुल्लू से सोलन आ रही अनार की पेटियों में ((Indian currency clipping found in fruit box) नोटों की कतरने मिली. पुलिस ने कब्जे में लेकर फोरेंसिक लैब जुन्गा भेज (Forensic Lab Junga) दिया. हालांकि पैकिंग मैटेरियल असली नोट के हैं या नकली नोट के इसकी पुष्टि नहीं हुई है. (Indian currency clippings found in himachal) है.

ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ता हत्या मामला, अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा

(Una Congress worker murder case in Una) हरोली उपमंडल के दुलैहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आज पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सिस्टम पर सवाल खड़ा ( Congress protest in Una) किया. उन्होने कहा कि शव को टांडा मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए भेजना था तो उसकी जानकारी रात को दी जाना चाहिए थी.

आदित्य विक्रम व दुष्यंत के शक्ति प्रदर्शन ने बढ़ाई खीमी राम की मुश्किलें, कहा- बंजार में नहीं चलेगा पैराशूटी नेता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर प्रदेश में टिकट के लेकर सियासत चरम पर है. टिकट के चाहवान आए दिन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस में बंजार विधानसभा क्षेत्र (Banjar assembly constituency ) में टिकट के चाहवानों की लिस्ट लंबी है. वहीं, बंजार विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस कमेटी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

पांवटा साहिब में क्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

पांवटा साहिब में आए दिन सड़क हादसे (Road Accident in Paonta Sahib) सामने आ रहे हैं. नया मामला पांवटा साहिब-शिलाई मार्ग पर बद्रीपुर के समीप के है, जहां एक क्रेन ने महिला को कुचल दिया. हादसे में महिला की मौत हो गई हैं. पुलिस ने आरोपी क्रेन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

किस्सा कर्ज का, वर्ष 2022 में लिए 2500 करोड़ के कर्ज को 2037 तक चुकाता रहेगा हिमाचल

हिमाचल की गाड़ी कर्ज के सहारे चल (loan on himachal) रही है.आलम ये है कि आज लिया कर्ज पंद्रह साल तक की अवधि में चुकाया जाएगा. इस दौरान कर्ज की रकम का ब्याज ही करोड़ों रुपए में चुकाना होगा.जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी लोन ले लिया है. बुधवार को सरकार के खजाने में 2500 करोड़ (Himachal will get Rs 2500 crore loan) रुपए की कर्ज की रकम आ जाएगी.

हिमाचल के 14 लाख से अधिक उपभोक्ता 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का ले रहे लाभ: ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (himachal power minister sukh ram chaudhary) ने कहा कि हमारी सरकार ने अब 125 यूनिट तक मीटर रेंट, फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज भी खत्म किया है. उन्होंने कहा कि इस समय ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश के 14 लाख से अधिक उपभोगता 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं.

सरकार काम और विकास करे, समाजसेवा के क्षेत्र में राजनीतिक दल न करें दखलंदाजी: सरबजीत सिंह बॉबी

राजधानी शिमला के बाद सोलन में रोटी बैंक की शुरुआत (Roti Bank in Solan) करने के सिलसिले में ऑल माइटी संस्था के संस्थापक और समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी ने 3 से 4 स्कूलों में बच्चों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो उन्हें लंगर आईजीएमसी में नहीं चलाने दे रहे थे, वो अब इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. सरबजीत बॉबी ने कहा कि सरकार काम करे (sarbjeet bobby attacks on himachal government) और विकास करे, लेकिन जो लोग समाजसेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें तंग न किया जाए.

हिमाचल में राशन डिपो संचालकों को 20 हजार मासिक वेतन, लाइसेंस भी होगा लाइफटाइमः मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर वर्ग को लुभाने में जुट गई है. कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को आए दिन गारंटी दे रही है. इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में राशन डिपो संचालकों (Ration Depot Operators in Himachal) को 20 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.

मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू का सीएम पर जुबानी हमला, कहा- जयराम दिल्ली के हाथों की कठपुतली

(Himachal Assembly Election 2022) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की पार्टी बताने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भड़क गए और जयराम ठाकुर को कठपुतली वाला मुख्यमंत्री करार (Mukesh Agnihotri and Sukhwinder Sukhu on Jairam) दिया.

घर की परिस्थिति से असमंजस में होंगे आश्रय, तभी कांग्रेस की युवा रोजगार यात्रा से दिया इस्तीफा: विक्रमादित्य

हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (Shimla Rural Congress MLA Vikramaditya Singh) ने कहा है कि घर की परेशानी असमंजस की स्थिति आश्रय शर्मा के इस्तीफे का कारण (Vikramaditya Singh on aashray sharma) हो सकता है. उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा कार्यक्रम में आएंगे तो उन्हें बराबर सम्मान मिलेगा.

