मंडी: शुक्रवार को मंडी जिले में भारी बारिश (heavy rain in Mandi) के चलते हादसों का लगातार जारी है. पनारसा ज्वालापुर रोड (Panarsa Jwalapur Road) पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से (landslide in mandi) दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही औट थाना की टीम मौके (landslide in mandi) पर पहुंच कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार पनारसा ज्वालापुर रोड पर (Stones fell on the bike in mandi) नाउ से 2 किलोमीटर आगे कटीस नाला में भारी बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर आ गिरे. इन पत्थरों की चपेट में दो बाइक सवार युवक (two youth died in mandi) आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस थाना औट की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवकों के शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मृतक युवकों की पहचान अजय कुमार (28 वर्ष) पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी पव, डाकघर कोट खमरादा व मनोहर लाल (29 वर्ष) पुत्र हेमराज निवासी कोहली सेरी, डाकघर पनारसा जिला मंडी के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (Superintendent of Police Mandi Shalini Agnihotri) ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल कुल्लू (Zonal Hospital Kullu) ले जाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. मामले में आगामी तफ्तीश जारी है.

