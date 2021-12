मंडी: प्रदेश में पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है. बावजूद इसके नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे .ताजा मामले की बात की जाए तो मंडी पुलिस ने एक युवक और युवती को 1 किलो 803 ग्राम चरस (Charas recovered in Mandi) के साथ गिरफ्तार किया. मिली जानकारी के अनुसार औट थाना टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान जब एचपी 18 ए 4224 गाड़ी को रोका तो कार में सवार युवक और युवती पुलिस को देख कर घबरा गए.

शक होने पर पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो 1 किलो 803 ग्राम चरस मिली. चरस कुल्लू जिले के पतलीकुहल से लाई जा रही थी. पकड़े गए आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मोहसिन अली सैयद, हाउस नंबर 201/8 मुहल्ला कुम्हार गली नजदीक रानिताल नाहन जिला सिरमौर (Two arrested with charas in Mandi)व एक युवती को गिरफ्तार किया गया.

मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार कर चरस को कब्जे में लिया. उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल कर आगामी छानबीन की जाएगी. उन्होंने बताया कि इन नशा तस्करों के तार किन लोगों के साथ जुड़े इसका पता लगाने के लिए पुलिस पतलीकूहल में जाकर छानबीन करेगी. उन्होंने कहा कि नशे के काले कारोबार में संलिप्त बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा.

