धर्मशाला: तपोवन भवन में विधानसभा सत्र (Vidhan Sabha in Tapovan)10 दिसंबर को सुबह 11 बजे (Himachal assembly session in Dharamshala)आरंभ होगा. शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर(Winter session of Himachal Vidhansabha 2021) तक चलेगा. यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार (Assembly Speaker Vipin Parmar)ने बताया तेहरवीं विधानसभा के इस तेरहवें सत्र में कुल 5 (Five meetings in Himachal assembly session)बैठकें होंगी. 10 दिसंबर को शोकोदगार भी होगा और 14 दिसंबर का एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में धर्मशाला के प्रयास भवन में पहला शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था. उसके पश्चात वर्ष 2006 से धर्मशाला के तपोवन विधानसभा (Tapovan Assembly Building Dharamshala)भवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन निरंतर चलता आ रहा. पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण शीतकालीन सत्र स्थगित करना पड़ा.



उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन नाम के एक वेरिएंट की खबरें चल रही ,जोंकि ज्यादा भयानक है. इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए विधानसभा सचिवालय, जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से तैयार है. नगर निगम धर्मशाला तपोवन विधानसभा परिसर को पूरी से सैनिटाइज किया गया. वहीं, परिसर में प्रवेश होने से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया और सामाजिक दूरी को भी अपनाना होगा. उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिसर में एम्बुलेंस और टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की गई. सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय के मुख्य द्वारों, सदन के बाहर पक्ष व प्रतिपक्ष गैलरी, पक्ष व प्रतिपक्ष लॉन्ज और अधिकारी दीर्घा के बाहर फुट पेडल के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है.

इसके अतिरिक्त भवन के अंदर एक आइसोलेशन रूम और टांडा मेडिकल कॉलेज में दो स्पेशल वार्ड को भी आरक्षित किया गया है. परमार ने बताया कि दर्शक दीर्घा में 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था, लेकिन कोविड महामारी के चलते दर्शक दीर्घा में एक समय में 75 आगंतुकों को ही विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए पास जारी किए जाएंगे, इसके लिए पुलिस विभाग तथा विधानसभा सचिवालय उचित समन्वय बनाएगा.



उन्होंने बताया कि जहां तक इस शीतकालीन सत्र में सदस्यों द्वारा भेजी गई सूचनाओं का प्रश्न है. कुल 576 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से तारांकित प्रश्नों की संख्या 388 ,जिसमें 307 ऑनलाइन व 81 ऑफलाइन और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 188 , जिसमें 108 ऑनलाइन व 80 ऑफलाइन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इसके अतिरिक्त सदस्यों से नियम-62 के अन्तर्गत दो सूचना, नियम-101 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं तथा नियम-130 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई.



प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई , वह मुख्यतः कोरोना महामारी, कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों, कोरोना पीड़ितों के अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पद्पूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्माण, बढ़ते अपराधिक मामलों व सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित है.

