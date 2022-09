BJP की सियासी संहिता: भाजपा के मंच पर नजर आए देवर- भाभी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके चुनाव

बीजेपी की सियासी संहिता से हमीरपुर में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं. हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) ने एक बार फिर देवर और भाभी को एक मंच पर ला दिया है. बता दें कि भाजपा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और उर्मिल ठाकुर 2 दशक पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके (Indu Goswami and Urmil Thakur seen together again) हैं.

शिमला में चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार, आज किया जाएगा कोर्ट में पेश

शिमला पुलिस ने 39.77 ग्राम चिट्टे के साथ ( one person arrested with chitta in Shimla) गिरफ्तार किया है. बालूगंज पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी.

शिमला में 14 KM रोपवे बनाने की तैयारी, 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी

Ropeway in Smart City Shimla: पहाड़ों की रानी शिमला में 14 किलोमीटर रोपवे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. 5 सालों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा. उसके बाद धर्मशाला और मनाली में रोपवे का (Ropeway in Dharamshala and Manali) निर्माण किया जाएगा.

भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के शुभारंभ पर आएंगे कुल्लू

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के शुभारंभ (International Kullu Dussehra) पर पीएम नरेंद्र मोदी कुल्लू आएंगे. कुल्लू दशहरा में पीएम मोदी के शामिल होने से जुड़ी सूचना पीएमओ से राज्य सरकार को मिली है.

हाटी समुदाय ने किया सीएम जयराम ठाकुर का अभिनंदन, मुख्यमंत्री बोले- लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत

हाटी समुदाय द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में सीएम जयराम ठाकुर के सम्मान में आभार समारोह (Hatti community thanksgiving program) आयोजित किया गया. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने सभी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र का (Hatti community thanks CM Jairam Thakur) समान विकास सुनिश्चित किया गया है.

नरेश चौहान ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, ऊना गोली कांड में की न्यायिक जांच की मांग

कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में प्रेसवार्ता का आयोजन (Naresh Chauhan Press Conference in shimla) किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ऊना में बीते दिनों दिनदहाड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता को गोली मारने के मामले में न्यायिक जांच की मांग की (Naresh Chauhan on Ravinder murder case in Una)है.

आइस स्केटिंग रिंक के विकास का रोडमैप बताए पर्यटन विभाग, हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

ब्रिटिश हुकूमत के समय स्थापित शिमला आईस स्केटिंग रिंक के विकास को लेकर पर्यटन विभाग के पास क्या रोडमैप है, हाईकोर्ट ने इसे लेकर हलफनामा (High Court seeks roadmap for development) मांगा है. अब मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर (Hearing in Shimla ice skating rink on October 12) को होगी.

Himachal High Court: बिहार से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा करने वालों को राहत, 2003 से पहले के डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी के चांस

Himachal High Court:हिमाचल हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 से पूर्व बिहार स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पटना से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा करने वालों को राहत दी है. निर्णय में यह स्पष्ट किया कि वर्ष 2003 पूर्व से जिन लोगों ने बिहार स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक व यूनानी सिस्टम से 2 वर्ष का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में डिप्लोमा किया है, वो हिमाचल में मान्य है.

होटल के कमरे में बेहोश मिले 8 लोग, नौकरी की चाह में गुजरात और राजस्थान से आए थे सोलन, एजेंट फरार

People found unconscious in hotel in Solan: बुधवार शाम को सोलन शहर के मॉल रोड पर स्थित एक होटल में ठहरे कुछ लोग अचेत अवस्था में मिले थे. ये सभी मंगलवार को एजेंट के साथ निजी होटल में आए थे, लेकिन बुधवार सुबह से एजेंट गायब हो गया. वहीं, देर शाम जब होटल कर्मियों ने आठ लोगों का दरवाजा खटखटाया तो ये लोग बाहर नहीं आए. ऐसा होने पर दरवाजा खोल कर देखा गया तो सब बेहोश पाए गए. इसके बाद इन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले जाया गया था.

हिमाचल में आज हल्की बारिश की संभावना, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम खराब बना रहेगा.

