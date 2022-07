कुल्लू: हिमाचल पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसे हुए है. ताजा मामला जिला कुल्लू से सामने आया (Drug Smuggler Arrested In Kullu) है. जहां नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पंजाब के जालंधर के रहने वाले एक व्यक्ति से 14.86 ग्राम हेरोइन बरामद की (Man arrested with heroin in Kullu) है. वहीं, पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. आरोपी किसे यह हेरोइन बेचने के लिए आया था इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम देर रात पाहनाला सड़क पर गश्त कर रही थी. उसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक व्यक्ति को पैदल चलते हुए देखा. पुलिस को उक्त व्यक्ति की गतिविधियों पर शक हुआ. शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि आरोपी व्यक्ति की पहचान मनधीर सिंह निवासी पद्दी जागीर जिला जालंधर के रूप में हुई है.

एसपी ने बताया कि जिला कुल्लू में नशे की गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों पर लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है. वहीं उनसे जुड़े हुए अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जालंधर के रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं आरोपी के साथ यहां और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है. एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने जिला कुल्लू की जनता से आग्रह किया कि नशे को खत्म करने के लिए कुल्लू पुलिस का भी सहयोग करे.