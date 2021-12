लाहौल स्पीति: कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ स्पीति में जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन (Congress Padyatra in lahaul Spiti) किया. जिसकी अध्यक्षता लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर (Ravi Thakur, former MLA of Lahaul Spiti)द्वारा की गई. इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हल्ला बोला. इस अवसर पर लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ रही महंगाई (congress protest against inflation) व स्थानीय मुद्दों को लेकर एडीसी काजा को एक ज्ञापन भी सौंपा (Congress submitted memorandum to ADC Kaza).

जन जागरण अभियान (congress public awareness campaign in Spiti) के तहत निकाली गई पदयात्रा को संबोधित करते हुए लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर (Ravi Thakur, former MLA of Lahaul Spiti) ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से अब जनता तंग आ चुकी है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए जन जागरण अभियान (congress public awareness campaign in Spiti) को जहां आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग खुलकर हल्ला बोल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज अगर बात महंगाई की जाए तो हर वस्तु के दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं. छोटी सी छोटी चीज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी को उसे खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है. यही नहीं खाद्य वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां महिलाओं को रसोई का बजट बिगड़ने (inflation in himachal) लगा है. वहीं भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह असमर्थ (BJP unable to control rising inflation) रही है.

रवि ठाकुर ने कहा है कि आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि गरीब व्यक्ति वह व दिहाड़ी दार मजदूर को दो वक्त की रोजी रोटी के भी लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि बात अगर रोजगार की की जाए तो प्रदेश की जयराम सरकार युवाओं के साथ भी लगातार धोखा कर रही है और उन्हें रोजगार के नाम पर गुमराह कर रही है (congress protest against inflation). इसका अंदाजा प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी से लगाया जा सकता है.

रवि ठाकुर ने कहा कि स्पीति में गुरुवार को जन जागरण अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा (Congress Padyatra in Spiti) में जहां बर्फबारी के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला वहीं कार्यकर्ताओं से यह भी अपील कि गई की प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता तक ले जाएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें.

