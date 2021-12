चंबा: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है (HP government doing better in education). हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज (Assembly Deputy Speaker Hans Raj) ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चोली पंचायत में दो पंचायत कमरों का शिलान्यास किया (Layed the foundation stone in Choli Panchayat) और जल्द कमरे बनाकर तैयार करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही चोली पंचायत में स्थापित प्राथमिक स्कूल लुनेरा (primary school lunera) को सौगात देते हुए 15 लाख की लागत से तीन कमरों का उद्घाटन भी किया और दो लाख खेल मैदान को देने की बात कही.

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज (Assembly Deputy Speaker Hans Raj) ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही (Jairam government setting new dimensions in field of education) है. उसी के तहत चुराह विधानसभा क्षेत्र में भी शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. यहां पर कई स्कूल खोले गए हैं, जहां स्कूलों के भवन भी बनाए जा रहे हैं और बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है.

वीडियो.

विधानसभा उपाध्यक्ष (Assembly Deputy Speaker Hans Raj) ने कहा है कि चूराह विधानसभा क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं जहां-जहां भवनों की आवश्यकता है उन स्कूलों में भवनों के निर्माण जल्द करवाए जाएंगे और उसके लिए पैसा भी जल्दी ही स्वीकृत किया जाएगा. उन्होंने बताया है कि बैकवर्ड एरिया सब प्लान के तहत स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

ये भी पढे़ं: कुल्लू के परिधि गृह में धरने पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षु व डीएलएड प्रशिक्षु, शिक्षा मंत्री से की ये मांग