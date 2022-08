चंबा में बादल फटने से तबाही का मंजर, कई वाहन बहे, मकानों को खतरा, 15 साल के युवक की मौत

हिमाचल में बारिश अपना (rain in himachal) कहर बरपा रही है. सोमवार को चंबा जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से कई वाहन बह गए वहीं, कई घरों को भी (Cloud burst In Chamba) नुकसान पहुंचा है. जिले में मलबे के नीचे दबने से एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है. लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है की उनकी आर्थिक मदद की जाए.

हिमाचल मानसून सत्र में गूंजेंगे बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दे, चार दिन के सत्र के किए आए 376 प्रश्न

हिमाचल की 13वीं विधानसभा का 15वां मानसून सत्र, 10 अगस्त सुबह 11 बजे शुरू (Himachal Vidhansabha Monsoon Session) होगा. जिसके लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 367 प्रश्न मिले (Himachal Monsoon Session start on 10 august) हैं. वहीं, मानसून सत्र में इस बार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों व अन्य मुद्दे गूंजेंगे.

Road Accident in Kangra: आर्मी ट्रक और स्कूटी में टक्कर, 1 की मौत, एक घायल

कांगड़ा जिले में एक तेज रफ्तार आर्मी ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. स्कूटी पर दो युवक सवार थे. हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से (Army truck and scooty collide in Kangra) घायल हो गया और पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच जारी है.

Kullu Police Viral Post : पहले कुल्लू पुलिस की ये चेतावनी पढ़ लो फिर चलाकर दिखाओ नशे में गाड़ी

हिमाचल के मनाली में कुल्लू पुलिस का चेतावनी बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल (Kullu Police Viral Post) हो रहा है. बोर्ड में नशे में गाड़ी ना चलाने की चेतावनी ऐसे रोचक अंदाज में लिखी हुई है कि किसी की भी हंसी छूट जाएगी. आखिर उस चेतावनी बोर्ड में ऐसा क्या लिखा गया है, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

शिमला में कांग्रेस की बैठक शुरू, भूपेश बघेल लेंगे फीडबैक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला के राजीव भवन में बैठक ले रहे हैं. इस दौरान फीडबैक लिया जाएगा. बैठक में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद हैं.

Heavy Rain in Kullu: भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर, काजा ग्रामफू सड़क मार्ग बंद

हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Heavy Rainfall in Himachal Pradesh) हो गया है. सोमवार को सुबह में कुल्लू में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है. वहीं, लाहौल स्पीति के ग्रामफू से काजा सड़क मार्ग में भी नाले उफान पर हैं. इसके अलावा छतड़ू के नजदीक भूस्खलन (Landslide in Kullu) के चलते यह सड़क मार्ग भी बंद हो गया है.

चंबा में फटा बादल, नदी-नाले उफान पर, एक युवक की मौत

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी (heavy rain in himachal) है. प्रदेश में रोजाना भूस्खलन (landslide in himachal), मकान ढहने, डंगा गिरने सहित बादल फटने के मामले सामने आ रहे (himachal weather update) हैं. ताजा मामले में जिला चंबा के सरोग गांव में बादल फटने का मामला सामने आया (Cloud burst in Chamba) है.

Last Monday Of Sawan 2022: 9वीं शताब्दी में बना था बैजनाथ मंदिर, नहीं सुनार की दुकान

आज सावन का अंतिम सोमवार (Last Monday Of Sawan 2022) है. हिमाचल में चाहे छोटी काशी मंडी के शिवालय हो या फिर कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर (Kangra Baijnath Temple) सावन महीनें में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है. आज हम आपको बैजनाथ मंदिर के बारे में बता रहे है. आखिर क्यों नहीं हैं इस शिवलिंग का कोई अंत.

हिमाचल कांग्रेस कमेटी की बैठक में 4 विधायक नहीं हुए शामिल, इस वजह से हुए नाराज

हिमाचल कांग्रेस भले ही एकजुटता का दावा करती हो, लेकिन पार्टी में कहीं न कहीं समन्वय की कमी दिखाई ही दे जाती है. रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक (Himachal Congress Committee meeting) रविवार शाम 7 बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में (Congress meeting in Peterhof) आयोजित होनी थी. जिसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल सहित दो अन्य पर्यवेक्षक 6 बजे शिमला पहुंच गए थे, लेकिन वह सीधे सिसिल होटल गए और वहां पर कांग्रेस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठक की. वहीं, दूसरी ओर हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक और कई वरिष्ठ नेता पीटरहॉफ में पर्यवेक्षकों का इंतजार ही करते रहे. ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि कुछ विधायक वापस अपने घर लौट गए.

Gold-Silver Rate: आज सोने और चांदी के दाम में कितना हुआ बदलाव, जानिए यहां

हिमाचल में सोने के दामों में गिरावट देखी (Gold and Silver Price Today)गई. 22 कैरेट सोने के दाम 48,490 प्रति 10 ग्राम हैं. पिछले कल यह दाम 48,640 थे. वहीं, 24 कैरेट सोने के दाम में बढ़ोतरी देखी गई. 24 कैरेट सोने के दाम 50,910 प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह दाम 51,070 थे. चांदी के दाम में स्थिरता देखी गई. वहीं, आज चांदी 630 रुपए प्रति 10 ग्राम है. पिछले कल यह कीमत 630 रुपए थी.

