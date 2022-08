हमीरपुर: चुनावी बेला में कुछ भी यूं नहीं होता. चुनावी मौसम में सियासी मुलाकातों की चर्चा होना लाजिमी है. ऐसी ही एक सार्वजनिक मुलाकात हमीरपुर की सियासी फिजाओं में शुक्रवार को चर्चा में रही. धूमल सरकार में सीपीएस और विधायक रही और हाल ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में लौटी उर्मिल ठाकुर लंबे समय के बाद सार्वजनिक आकर कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ एक मंच पर (Prem Kumar Dhumal and Urmil Thakur meet) नजर आईं. भाजपा में वापसी के बाद एक्स सीएम धूमल से उर्मिल ठाकुर की यह पहली सार्वजनिक मुलाकात थी और वह लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई.

उर्मिल और धूमल की मुलाकात चर्चा में: भाजपा में उर्मिल की वापसी के बाद राजनीति में सक्रियता की चर्चाएं जोरों पर थी. बाल स्कूल हमीरपुर के मैदान में शुक्रवार को धूमल और उर्मिल की मुलाकात से राजनीतिक चर्चाओं को और भी बल मिला है. पार्टी में वापसी के बाद सियासी चर्चाओं के बीच धूमल और उर्मिल की मुलाकात का बहाना वह शख्स बना जो सीएम जयराम ठाकुर की नेतृत्व वाली सरकार में विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में एक नया चेहरा बनकर उभरा है. सियासी दिग्गजों की भरमार वाले हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में नवीन शर्मा वह युवा चेहरा हैं जो विद्यार्थी परिषद में अपने जीवन का लंबा वक्त देने के बाद राजनीति भाग्य आजमाने के लिए पार्टी संगठन के रास्ते पर चल रहा है.

दरअसल एक्स सीएम धूमल बाल स्कूल हमीरपुर में युवा खेल उत्सव की कबड्डी स्पर्धा के समापन (Kabaddi competition in Bal School Hamirpur) पर पहुंचे थे. इस खेल उत्सव का आयोजन हिम आंचल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी हमीरपुर (Him Aanchal Education And Welfare Society Hamirpur) के बैनर तले किया जा रहा है. जिसके अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा हैं. इस आयोजन में अचानक पूर्व सीपीएस उर्मिल ठाकुर एक्स सीएम धूमल से मिलने के लिए पहुंच गई. दोनों की यह मुलाकात खूब चर्चा में है.

8 साल बाद फिर लौटी भाजपा में: गौरतलब है कि 2012 में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उर्मिल को हार का सामना करना पड़ा था. साल 2014 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट कर उनके देवर नरेंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा था. टिकट कटने से आहत होकर उर्मिल कांग्रेस में शामिल हो गई थी और कुछ दिन पहले ही आठ साल बाद उन्होंने भाजपा में वापसी की है.

दिग्गजों की वापसी से जंग रोचक, युवा चेहरे भी चर्चा में: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति रोचक मोड़ में है. चुनावों से ठीक पहले अनुभवी दिग्गजों की वापसी से हमीरपुर का सियासी रण फिर नए सियासी समीकरणों को जन्म दे रहा है. वर्तमान में यहां पर भाजपा विधायक सत्तासीन हैं, बावजूद इसके इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पार्टी टिकट की तलबगारों की सूची में युवा और अनुभवी चेहरे चुनावी रण में कसरत कर रहे हैं. विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में वर्तमान भाजपा सरकार में हिमाचल कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा की सक्रियता इन दिनों चर्चा में है. नवीन शर्मा क्षेत्र में युवा खेल उत्सव का आयोजन युवाओं के माध्यम से हर घर तक पहुंच का प्रयास करने में जुटे हैं.

1 घंटे तक उर्मिल ने किया धूमल का इंतजार, मंच पर बगल में बैठी: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चार बजे युवा खेल उत्सव के समापन में पहुंचे. पूर्व सीपीएस उर्मिल ठाकुर आयोजन स्थल बाल स्कूल हमीरपुर के मैदान में तीन बजे ही पहुंच गई थी. आयोजक यहां पर तैयारियों में जुटे थे. इस दौरान उर्मिल ठाकुर को कार्यक्रम में देखकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चकित रह गए. उनके आने से कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई. धूमल कार्यक्रम में पहुंचे तो उर्मिल ठाकुर ने गुलाब देकर उनका स्वागत किया. धूमल मंच की (Prem Kumar Dhumal and Urmil Thakur meet) ओर बढ़े तो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर उनकी बगल में बैठ गए लेकिन कुछ ही देकर बाद उर्मिल ठाकुर फोटो के बहाने अनिल ठाकुर की जगह पर आ गई. फोटो लेने के बाद उर्मिल ठाकुर फिर अपनी सीट पर लौट गई.

तो बिना निमंत्रण धूमल से मिलने पहुंची थी उर्मिल: दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हमीरपुर आने की सूचना मिलते ही पूर्व सीपीएस उर्मिल ठाकुर ने उनसे मुलाकात का प्रयास किया. उर्मिल को उम्मीद थी कि हीरानगर स्थित धूमल सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रूकेंगे तो वह वहां पर उनसे मुलाकात करेंगी. लेकिन एक्स सीएम धूमल के सीधा युवा उत्सव के समापन समारोह में आने की योजना थी. उर्मिल ठाकुर एक्स सीएम के स्टाफ के संपर्क में थी तो वह भी युवा खेल उत्सव में ही उनसे मिलने की पहुंच गई. वह कार्यक्रम में पहुंची तो आयोजकों की तरफ से भी उनको पूरा मान सम्मान दिया गया और मंच पर स्थान देकर विशेष अतिथि का दर्जा देकर सम्मानित भी किया गया.

ये भी पढ़ें: सियासी खेल में कौन होगा पास, कौन फेल, 14वीं विधानसभा में इससे अलग होगी तस्वीर