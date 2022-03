एलएसी विवाद : भारत और चीन के कमांडर स्तर की वार्ता 11 मार्च को, चुशुल मोल्दो में होगी बैठक

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के संबंध में भारत और चीन (india china lac dispute) के सैन्य अधिकारियों की वार्ता (India China Corps Commander level talks) 11 मार्च को होगी. भारत चीन वार्ता चुशुल मोल्दो में होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अबू सलेम की सजा की अवधि पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा हलफनामा

गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल की अदालत में किए गए वादे के आधार पर सजा कम करने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र: विधायक संजय अवस्थी ने उठाया सीमेंट कंपनियों का मामला, जानें सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में (budget session of himachal assembly)मंगलवार को अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन के दाड़लाघाट सीमेंट कंपनियों का मामला ( case of cement companies in the assembly)उठाया. इस दौरान कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाया. यहां पढ़ें पूरी खबर...



फिर उपजा गुरुद्वारा श्री टोका साहिब विवाद, कानूनी रूप से व्यवस्था चलाने को लेकर दिया धरना

सिरमौर जिले के कालाअंब के मीरपुर कोटला में स्थित गुरुद्वारा श्री टोका साहिब प्रबंध कमेटी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. मंगलवार को एक बार फिर एक गुट ने दूसरे गुट पर आरोप लगाते हुए नाहन एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया. वहीं, दूसरे गुट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अब भी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की आस: एनपीएस कर्मचारी संघ

एनपीएस कर्मचारी संघ द्वारा नाहन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया (NPS Employees Union) गया. इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने 3 मार्च को शिमला में हुई रैली के दौरान कर्मचारियों पर हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग (NPS Employees Union Press conference) की. उन्होंने कहा कि कर्मचारी सिर्फ वार्ता करना चाहती थे लेकिन कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में होटल में कार्यरत शेफ से मारपीट, छानबीन में जुटी पुलिस

बंजार के जीभी में एक होटल में कार्यरत शेफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. थाने में दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि सोमवार देर शाम वह सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था. इस दौरान कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on assault case ) ने बताया कि बंजार पुलिस ने पीड़ित शेफ की शिकायत दर्ज कर ली है और मारपीट के कारणों की जांच की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला: रिवोली रोड मार्केट की जमीन धंसी, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को खतरा

शिमला की रिवोली रोड मार्केट में जमीन धंसने के (Rivoli Road Market land collapse) कारण कई दुकानों को खतरा पैदा हो गया है. जिस कारण यहां दुकानदार डर के साये में जीने को मजबूर हैं. दुकानदारों ने मांग की है कि उनकी दुकानों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम और सरकार द्वारा जल्द उचित कदम उठाए जाएं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन बड़ादेव कमरूनाग ने श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद

मंडी जनपद के आराध्य देवता बड़ादेव कमरूनाग अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के (Mandi Shivratri Festival) अंतिम दिन छोटी काशी से विदा हो गए. इससे पूर्व सर्व देवता समिति (Sarva Devta Samiti) व जिला प्रशासन के द्वारा बड़ादेव कमरूनाग को राज बेहडे में नजराना व चादर भेंट की गई. इसके उपरांत बड़ादेव कमरूनाग ने बाबा भूतनाथ के मंदिर में हाजिरी भरी. यहां पर हाजिरी भरने के बाद देव कमरूनाग ने सेरी मंच पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन दिए. बता दें कि बड़ादेव कमरूनाग शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी के टारना माता मंदिर में विराजमान रहते हैं. यहां पर वह 7 दिन तक श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं. बड़ादेव कमरूनाग के आगमन से ही मंडी शिवरात्रि का शुभारंभ होता है और बड़ादेव कमरूनाग की विदाई के बाद ही जनपद के सभी देवी देवता अपने मूल स्थान के लिए रवाना होते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: ऊना में महिलाओं को किया गया सम्मानित, नाहन में जांची गई महिला पुलिसकर्मियों की सेहत

ऊना जिला मुख्यालय से सटे कोटला खुर्द स्थित कन्या कॉलेज में आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day in UNA) के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इसके अलावा नाहन स्थित पुलिस लाइन में भी महिला पुलिस जवानों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विश्व महिला दिवस 2022: IGMC में महिला सुरक्षा कर्मियों को किया सम्मानित

महिला दिवस पर आईजीएमसी में महिला सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित (INTERNATIONAL WOMENS DAY 2022) किया गया. इस अवसर पर आईजीएमसी के एमएस डॉ. जनक राज ने बताया कि महिलाओं का सम्मान समाज में जरूरी है और सिर्फ महिला दिवस पर ही नहीं, हमें हर दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: राजनीति में भी राज कर रही नारी शक्ति, विधायक से लेकर मंत्री और सांसद की भूमिका में देवभूमि की महिलाएं