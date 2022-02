युद्ध के उन्माद में बच्चों का क्या कसूर, यूक्रेन के युद्ध में तबाह हुए कई परिवार

इतिहास साक्षी है कि युद्ध के उन्माद में सिवाय तबाही के कुछ और हासिल नहीं किया जा सकता. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश से यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं. जवाबी कार्रवाई कर रहे यूक्रेन ने भी हजारों लोगों को मार गिराने का दावा किया है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों पक्षों को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है. इन सबके बीच एक यक्ष प्रश्न सबके सामने है- इस युद्ध में मासूम और अबोध बच्चों की क्या गलती है ? उनका बचपन और उनकी मासूमियत का कत्ल क्यों किया जा रहा है ? यहां पढ़ें पूरी खबर...

UP Assembly Election: हमारी कोशिश गरीब बच्चे मातृभाषा में करें मेडिकल-इंजीनियरिंग की पढ़ाई: PM

यूपी के देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि हमने राज्य में 18 नए मेडिकल कॉलेज (18 new medical colleges) बनाए हैं, और 20 में निर्माण का काम चल रहा है. हमने गोरखपुर में एम्स भी स्थापित किया है. हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्हीं की भाषा में मिले. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन में अभूतपूर्व मानवीय संकट, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों परिवार बेघर, पोलैंड बॉर्डर पर भीड़

यूक्रेन में मानवीय संकट के बीच डरावने दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली हैं. यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में रूसी फौज की बमबारी से आतंकित लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं. पोलैंड के प्रेज़ेमिसली से आई वीडियो में देखा जा सकता है कि यूक्रेन में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं. महिलाओं और बच्चों समेत बेघर हुए ऐसे सैकड़ों लोग खाने-पीने की जरूरी चीजें जुटाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलर लाइटों से जगमगा रहे सिरमौर के गांव, अब तक लग चुकी हैं 3,362 स्ट्रीट लाइटें

हिमाचल सरकार प्रदेश के हर जिले के हर एक गांव को सोलर लाइटों से जगमगाने के लिए प्रयासरत (solar light scheme in himachal) है. जिसके तहत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तक इस योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो चुके (solar light in Sirmaur) हैं. वहीं, जिला सिरमौर में भी अभी तक 3292 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

स्विट्जरलैंड को मात देगी अटल टनल, सवा साल में आए 17 लाख सैलानी: रामलाल मारकंडा

अटल टनल (Atal rohtang tunnel) बनने के बाद से करीब 15 महीनों में साढ़े 17 लाख पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे हैं. यह बात तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा (Ramlal markanday on Atal tunnel) ने सोलन के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कही. उन्होंने कहा कि अटल टनल आज विश्वभर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Job Fair: EEE से इंटेलिजेंट होंगे प्रदेश के 50 कॉलेजों के 5 हजार युवा, स्किल से संवरेगा करियर: मारकंडा

आईटीआई सोलन में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा रोजगार मेले का (Employment fair In ITI Solan) आयोजन किया गया. इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार " EEE " यानी (English, Employment, Enterpureship) योजना चलाने वाली है. जिसमें प्रदेश के 50 कॉलेजों में 5,000 बच्चों को शिक्षित कर उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर: पुरानी पेंशन बहाली और वेतन वेतन विसंगतियों के मुद्दों पर सड़कों पर उतरे कर्मचारी

टाउन हॉल हमीरपुर में महासम्मेलन आयोजित करने के बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ के (Joint Employees Federation himachal) बैनर तले ही गांधी चौक हमीरपुर तक रैली भी निकाली गई. सम्मेलन में वेतन विसंगतियों और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रमुखता से मांग उठाई गई. कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में प्रदेश सरकार हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए रास्ता तैयार करे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भविष्य के लिए स्कीयर हो रहे तैयार, किन्नौर के रकछम में युवाओं को दी जा रही स्कीइंग की निशुल्क ट्रेनिंग

किन्नौर जिले के रकछम में स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन (Kinnaur Ski and Snowboard Association) द्वारा इन दिनों युवाओं को स्की का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जहां शिमला जिले के नारकंडा से प्रोफेशनल प्रशिक्षकों का एक दल प्रशिक्षण देने रकछम पहुंचा हैं. बाता दें कि किन्नौर (skiing in kinnaur) में कई पर्यटन क्षेत्र हैं, जहां पर्यटक स्की खेल का आनंद लेने आते हैं. ऐसे मे भविष्य में यहां के बच्चे पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के साथ-साथ पर्यटकों को स्की खेल करवा सकें, इसलिए युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में पल्स पोलियो अभियान, नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की

हिमाचल प्रदेश में आज रविवार से पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है. जिसके तहत प्रदेश में लगभग 5700 से अधिक बूथ बनाए गए (pulse polio campaign in himachal) हैं. वहीं, मॉप-अप राउंड के दौरान 10700 से अधिक टीमें घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि पांच साल से कम उम्र का कोई बच्चा छूट न जाए. साथ ही, 577 मोबाइल टीमें पूरे राज्य में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और प्रवासी आबादी को कवर (NHM MD on pulse polio campaign) करेंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दो परिवारों के बीच हो रही थी लड़ाई, तभी नीचे गिर गया बुजुर्ग, हो गई मौत

जिला मंडी के खलियार वार्ड में एक बुजुर्ग की मौत हो (old man died in mandi) गई. दरअसल खलियार वार्ड में दो परिवार के आपस में झगड़ने के दौरान बुजुर्ग की मौत (quarrel in Kaliyar ward mandi) हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (viral video of Kaliyar ward) है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की (sp mandi on death case) है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

