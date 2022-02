शिमला: हिमाचल प्रदेश में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई (pulse polio campaign in himachal) गई. एनएचएम के एमडी हेमराज भैरवा (NHM MD on pulse polio campaign) ने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य के लगभग 605379 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी.

पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश में करीब 5700 से अधिक बूथ बनाए गए हैं. जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जा रही है. मॉप-अप राउंड के दौरान 10700 से अधिक टीमें घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि पांच साल से कम उम्र का कोई बच्चा छूट न (pulse polio campaign in shimla) जाए. साथ ही, 577 मोबाइल टीमें पूरे राज्य में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और प्रवासी आबादी को कवर करेंगी.

उन्होंने बताया कि बस स्टैंडों पर 120 ट्रांजिट बूथ बनाए गए (5700 Booths of polio campaign) हैं. पारगमन में बच्चों को कवर करने के लिए पर्यटन स्थल आदि और उनके लिए लगभग 400 टीमों को तैनात किया गया है. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण पल्स पोलियो अभियान नहीं चलाया गया.

इन दो जिलों में पोलियो टीकाकरण अभियान की तारीखों की सूचना बाद में दी जाएगी. उन्होंने जनता से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनके पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 27 फरवरी को पोलियो की दवा पिलाई जाए, भले ही उनकी पिछली टीकाकरण स्थिति कुछ भी हो.

