मंडी: जिला मंडी के खलियार वार्ड में दो परिवार के आपस में झगड़ने (fight between two families in Mandi) का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो (quarrel in Kaliyar ward mandi) रहा है. वीडियो में दोनों परिवार आपस में आमने-सामने से जमकर बहसबाजी कर रहे है और उसी बीच वहां मौजूद एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो (old man died in mandi) जाती है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटनाक्रम बीते कल शनिवार की शाम का (person died in Kaliyar ward) है. बताया जा रहा है कि खलियार में रहने वाले इन दो परिवारों के बीच काफी पुराने समय से विवाद चल (viral video of Kaliyar ward) रहा है. अकसर इनके बीच इस प्रकार का झगड़ा और कहासुनी होती रहती है. पिछले कल भी ऐसा ही हुआ. दोनों तरफ से जमकर जुबानी तीर चल रहे थे.

मंडी में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत.

तभी वहां पर मौजूद बुजुर्ग नीचे गिर गए और उनकी मौत हो (death case in Kaliyar ward) गई. मृतक की पहचान 57 वर्षीय राजेश मल्होत्रा के रूप में हुई है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की (sp mandi on death case) है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.



