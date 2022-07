'जोइया मामा मनदा नी' के नारों से गूंजा ऊना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की उठी मांग

पेंशन संकल्प रैली (Pension resolution rally in Una) को लेकर ऊना में जुटे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एमसी पार्क से लेकर ट्रैफिक लाइट चौक तक रैली निकालते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की. इस दौरान कर्मचारियों ने एक बार फिर जोइया मामा मनदा नी के नारे भी लगा दिए. वहीं, रैली के बाद एमसी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया गया. गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की प्रदेशभर में यह आठवीं पेंशन संकल्प रैली (npse Association Rally in Una) आयोजित की गई है. अब पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ऊना में भी कर्मचारियों ने जोइया मामा मनदा नहीं के नारे लगा डाले हैं.

बनीखेत पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, करोड़ों की योजनाओं के किए शिलान्यास और उद्घाटन

हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ (Minister Mahender Singh Thakur in Chamba) और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर रविवार को डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनीखेत पहुंचे और यहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. उसके बाद मंत्री ने डलहौजी उपमंडल और सलूणी उपमंडल के जल शक्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही आठ करोड़ की योजनाओं के शिलन्यास और उद्घाटन किए.

नशे में धुत एमसी के कर्मचारियों ने रेहड़ी समेत फेंके थे गरीब के गोलगप्पे, मुकेश अग्निहोत्री बोले- दोषी को मिले सजा

सोलन के मॉल रोड गरीब व्यक्ति के गोलगप्पे का स्टॉल गिराने का मामला तूल पकड़े जा रहा है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके गोलगप्पे बेच रहे व्यक्ति के साथ हुए अन्याय को लेकर दोषी व्यक्तियों पर सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है. आरोप है कि नशे में धुत नगर निगम कर्मियों (Solan Municipal Corporation) ने जबरन रेहड़ी सहित उसके सारे गोलगप्पे सड़क पर फेंक दिए थे.

पटरी पर लौटी टूरिज्म इंडस्ट्री: हिमाचल में इस साल पर्यटकों की आमद का टूटा रिकॉर्ड, मई माह तक पहुंचे 66.74 लाख सैलानी

इस साल मई महीने तक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आए (tourists reached Himachal ) हैं. 2022 में मई माह तक 66.74 लाख पर्यटक हिमाचल घूमने आए हैं. वैसे तो हिमाचल में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन (Tourist Destinations in Himachal) हैं, जहां पर्यटकों ने घूमने में रुचि दिखाई है, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़ा पहाड़ों की रानी शिमला का ही रहा है.

चिलचिलाती धूप से निजात पाने के लिए भारी संख्या में शिमला पहुंच रहे पर्यटक, बारिश से सुहावना हुआ मौसम

मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती धूप से निजात पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों की रानी शिमला का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं. शिमला में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. जहां मैदानी इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार है. वहीं, शिमला में तापमान 20 डिग्री (temperature in shimla) तक दर्ज किया जा रहा है.

हिमाचल के आंगनबाड़ी कर्मियों का 26 से 29 जुलाई तक दिल्ली में महापड़ाव, सरकार को दी चेतावनी

हिमाचल के आंगनबाड़ी कर्मी (anganwadi workers in himachal) अपनी मांगों को लेकर 26 से 29 जुलाई तक दिल्ली में महापड़ाव करेंगे. इनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. उन्हें वर्ष 2013 व 2014 में हुए 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार नियमित कर्मी का दर्जा दिया जाए व श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाए.

Wushu Championship: मंडी में नेशनल सब जूनियर वुशू चैंपियनशिप का आगाज, 1300 खिलाड़ी ले रहे भाग

हिमाचल के राज्यपाल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Himachal Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने मंडी में 22वीं नेशनल सब जूनियर वुशू चैंपियनशिप (National Sub Junior Wushu Championship) का विधिवत शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा विशेष रूप रहीं. इस प्रतियोगिता में पूरे देश से करीब 1300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

सोलन: सार्वजनिक शौचालय के अंदर व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, दर्दनाक मौत

सोलन शहर के बीचोंबीच मॉल रोड सोलन चिल्ड्रन पार्क (suicide case in solan) के सार्वजनिक शौचालय के अंदर एक व्यक्ति ने जाकर अपने ऊपर तेल छिड़ककर (suicide in Public toilet in solan) खुदकुशी कर ली है. फिलहाल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. वहीं, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है.

शिमला से गाड़ी चोरी मामले में यूपी से 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य वारदातों में भी आया नाम

शिमला पुलिस ने गाड़ी चोरी (Car theft case in Shimla) के एक मामले में उत्तर प्रदेश से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, इस चोरी के मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

HPU Foundation Day: अलग अंदाज में मनाया जाएगा एचपीयू का स्थापना दिवस, जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 18 जुलाई से 23 जुलाई तक एलुमनाई दिवस और स्थापना दिवस (HPU Foundation Day) मनाने जा रहा है. लेकिन इस बार का स्थापना दिवस बेहद खास रहने वाला है. विश्वविद्यालय इस बार स्थापना दिवस के साथ-साथ एलुमनाई दिवस भी मनाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा.

सूखे की मार झेल रहा किन्नौर का पूह गांव, बगीचों के लिए खरीदकर पानी लाने को मजबूर बागवान

किन्नौर जिले के निचले क्षेत्रों मे सुबह शाम हल्की बारिश होने से बागवानो को राहत मिली है, लेकिन जिला का पूह खंड (Pooh village of Kinnaur) अभी भी सूखे की मार झेल रहा है. सूखे के चलते सेब के बगीचे सूखने की कगार पर है. जिससे यहां के बागवानों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है.

