हिमाचल में सेब सीजन की शुरुआत में ही बढ़ी बागवानों की मुश्किलें, जानें क्यों शराब की पेटी में सेब लाने को मजबूर हुए बागवान

हिमाचल में सेब का सीजन शुरू (Apple season in himachal) हो गया है. प्रदेश में इस बार सेब की बंपर फसल है, लेकिन GST का स्लैब 6 से 12 फीसदी किया गया, जिसके बाद सेब की पैकिंग सामग्री की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. ऐसे में बागवान शराब की पेटियों में सेब लाकर बेचने को मजबूर हो (Apples in wine boxes in Shimla) गए हैं. बागवान प्रदेश सरकार से कार्टन के दाम कम करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बागवानों की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है.

शिमला के मशोबरा में लैंडस्लाइड: कई भवनों को खतरा, 30 परिवार बेघर

शिमला के मशोबरा में लैंडस्लाइड (landslide in Mashobra of shimla) होने से कई घर खतरे की जद में आ गए हैं. जबकि 100 से अधिक लोग भेगर हो गए हैं. वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से यहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन को भी दी थी बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब प्रशासन की ओर से उन्हें घर खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने गुरुवार को नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जी. आर. चिंताला के साथ एक बैठक (Ram subhag Singh meeting with NABARD Chairman) की. इस दौरान प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

जो पुरानी पेंशन देगा वही प्रदेश में राज करेगा: न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ

वीरवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी (Demand for restoration of old pension in Himachal) देते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बीते 5 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है. इसके विरोध में हर जिला मुख्यालय पर पेंशन के लिए संकल्प लेने के लिए रैलियों का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने नारा दिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी वही देश व प्रदेश में राज करेगी.

झूठ और लूट की राजनीति कर रहे सतपाल रायजादा, युवाओं को गुमराह करके गलत रास्ते पर धकेल रहे विधायक: सतपाल सत्ती

हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती (Satpal Satti Satpal Satti allegations on Una sadar mla satpal singh raizada) ने गुरुवार को ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह रायजादा पर जमकर निशाना साधा. सतपाल सत्ती ने क्षेत्र के एक गांव में कई सालों से चल रही लड़ाई के मामले में सतपाल रायजादा पर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सतपाल रायजादा झूठ और लूट की राजनीति कर रहे हैं.

Mahender Singh Thakur reached Kasol: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे कसोल, राहत कार्यों का लिया जायजा

हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahender Singh Thakur) भी वीरवार को कसोल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी राहत कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान ग्रामीणों ने भी एक मांग पत्र (Mahender Singh Thakur reached Kasol) भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को सौंपा और कहा कि यहां पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है. उस पर भी प्रदेश सरकार विचार कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करें.

वीरभद्र सिंह को भी शिकस्त दी थी रामलाल ठाकुर ने, घटनाओं से भरपूर रहा है इस दिग्गज नेता का जीवन

राजनीति में दिग्गज नेताओं के साथ अनेक दिलचस्प किस्से जुड़े होते हैं. हिमाचल के पूर्व सीएम रामलाल ठाकुर (Thakur Ram Lal Former CM Himachal Pradesh) भी ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं, जिनके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं. आज ठाकुर रामलाल के जन्मदिन पर ईटीवी भारत आपको कुछ ऐसे की किस्सों के बारे में बताएगा.....

कौल सिंह ठाकुर का आरोप, कहा: महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद घोटाला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप (Kaul Singh Thakur on Mahender Singh Thakur) लगाया है. उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह ठाकुर ने जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद में सैंकड़ों करोड़ का घोटाला किया है. ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए.

क्रशर उद्योग में निर्माणाधीन दीवार गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, काम की तलाश में यूपी से पहुंचे थे ऊना

ऊना के बाथू में क्रशर डंपिग साइट (Crusher dumping site in Bathu of una) पर निर्माणाधीन दीवार गिरने से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले दो सगे भाइयों की मौत हो गई. जबकि हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला व्यक्ति इस हादसे में घायल हुआ है. यूपी के रहने वाले दोनों व्यक्ति सगे भाई थे और काम के सिलसिले में एक दिन पहले ही बाथू पहुंचे थे. एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Police caught Chitta in Una: ऊना पुलिस ने दो मामलों में चिट्टे के साथ दबोचे 4 युवक, चारों जिला हमीरपुर के रहने वाले

ऊना और गगरेट पुलिस थाना की टीमों ने दो मामलों में चार युवकों से करीब 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने नशे के साथ पकड़े गए आरोपियों (Youth arrested with chitta in Una) को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. ऊना और गगरेट में पकड़े गए चारों युवक हमीरपुर जिले के ही रहने वाले वाले हैं. एएसपी ऊना परवीन धीमान ने कहा कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान को भविष्य में जारी रखा जाएगा और नशे में संलिप्त लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा.



