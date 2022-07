मंडी: पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत कर्मचारी आने वाली 9 जुलाई को मंडी में जिला स्तरीय पेंशन संकल्प रैली निकालकर सरकार के प्रति रोष जाहिर करेंगे. मंडी शहर के बयास सदन में आयोजित होने वाले इस समारोह में जिला के हजारों कर्मचारी भाग लेंगे और वहां से जिला मुख्यालय तक रैली निकाल ओल्ड पेंशन की मांग करेंगे.

वीरवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बीते 5 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है. इसके विरोध में हर जिला मुख्यालय पर पेंशन के लिए संकल्प लेने के लिए रैलियों का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने नारा दिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी वही देश व प्रदेश में राज करेगी.

वहीं, इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि नई पेंशन में (Demand for restoration of old pension in Himachal) भी कंपनियां कई तरीकों से प्रदेश के कर्मचारियों और जनता का पैसा लूट रही हैं. उन्होंने बताया कि कंपनियां उतना ही पैसाा काट रहीं हैं जितना पूर्व में सरकार काटती थी, लेकिन आज रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मात्र कुछ सौ रुपए पेंशन मिल रही है जो कि सही नहीं है. उन्होंने बताया कि यदि अभी भी (demand for old pension in himachal) प्रदेश की मौजूदा सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो फिर आने वाले मानसून सत्र में प्रदेश भर के करीब सवा लाख कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे.

उन्होंने बताया कि उन्हें प्रदेश (New Pension Scheme Employees Union in Mandi) सरकार पर भरोसा है और वे जयराम ठाकुर से ही पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे. वहीं कांग्रेस द्वारा किए जा रहे पुरानी पेंशन के वादे के सवाल के जवाब में लेखराज ने बताया कि उनकी मांग सरकार से है और वहीं इसे पूरा करेगी.

