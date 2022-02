लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर सवार होकर आती हैंः राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा गठबंधन प्रत्याशी विनय गोड के पक्ष में सभा की. इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि योगी मंत्रिमंडल पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Sridevi Death Anniversary : श्रीदेवी के फैंस को ही पता होंगी एक्ट्रेस की ये 5 खास बातें

श्रीदेवी की गुरुवार (24 फरवरी) को चौथी डेथ एनिवर्सरी है. श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दुबई में निधन हो गया था. श्रीदेवी के वैसे तो कई किस्से और कहानी हैं, लेकिन हम आपकों बताएंगे उन 5 खास बातों के बारें में, जिन्हें शायद श्रीदेवी के डाई-हार्ड फैंस ही जानते होंगे.यहां पढ़ें पूरी खबर..

जयराम राज में माननीयों पर दूसरी बार मेहरबानी, यात्रा भत्ता बढ़ाने के बाद अब एक करोड़ का सस्ता लोन

हिमाचल प्रदेश में अब माननीय एक करोड़ तक का सस्ता लोन ले सकेंगे. पहले ये सीमा पचास लाख रुपए थी. हालांकि अभी अधिसूचना कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए हुई है. माननीयों के लिए इसी सत्र (himachal assembly budget session) में बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, सदन में हंगामे के आसार

जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का इस कार्यकाल का ये (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) आखिरी बजट सत्र है. बजट सत्र (himachal assembly budget session) का आज दूसरा दिन है. बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत दो दिवंगत विधायकों किशोरी लाल और चमन लाल के शोक-उद्गार के साथ होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, सड़क मार्ग बंद...बिजली व पानी की आपूर्ति बाधित

हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं सहित किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी (Heavy snowfall continues in Kinnaur) है. जिसके कारण जिले में तापमान में भारी गिरावट आई है. जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से मनाही की (snowfall in Kinnaur) है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नशे के काले कारोबार पर शिकंजा, जुब्बल में दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने शिमला के जुब्बल में नशे की खेप के साथ दो लोगों को (drug smugglers arrested in shimla) पकड़ा है. दोनों आरोपी नवीन चौहान और उपेंद्र सिंह उत्तराखंड के रहने वाले हैं. पुलिस हर पहलु को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है. शिमला एसपी डॉ. मोनिका (sp shimla on drug case) ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सीएम के बयान पर विक्रमादित्य का पलटवार, जन आंदोलन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बुधवार को विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की मांगे पूरी न करने की चेतावनी दी. कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री के इस बयान को पलटवार (Vikramaditya on jairam)किया और इस तरह के तानाशाही तरीके के बयान न देने की सलाह दी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

बजट सत्र: हिमाचल में पहली बार राज्यपाल ने पढ़ा ई-अभिभाषण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

देश की पहली ई-विधानसभा हिमाचल प्रदेश के गौरवपूर्ण अध्याय में बुधवार को एक और पन्ना जुड़ गया. ई-विधान के बाद ई-बजट के बाद अब हिमाचल में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण भी पेपरलेस रहा. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का इस कार्यकाल का ये (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) आखिरी बजट सत्र है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का होगा समाधान! जयराम सरकार ने गठित की कमेटी

जयराम सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों (government employees in himachal) पर जमकर मेहरबानी दिखा रही है. हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान मिलेगा. इसी कड़ी में जयराम सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के समाधान (salary discrepancies of the employees in Himachal) को लेकर वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Weather Update of Himachal: उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों (weather update of himachal) में आज बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) हो सकती है. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में भारी बारिश (rain in himachal) की संभावना जताई गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

